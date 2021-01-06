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Главная Новости Политика рада Команда Ахметова договаривается с группой Левочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании Оппоблока - эксперт
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Команда Ахметова договаривается с группой Левочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании Оппоблока - эксперт

По словам эксперта, всем оппозиционным силам стоит объединиться

сегодня, 12:03
Автор:

Станислав Молчанов

Команда Ахметова активно работает над развалом своего основного электорального конкурента ОПЗЖ. С этой целью ведутся переговоры с группой Лёвочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании "Оппозиционного блока". Об этом заявила политический эксперт Елена Пачковская.

Команда Ахметова договаривается с группой Левочкина/Бойко об их выходе из ОПЗЖ и реанимировании Оппоблока - эксперт

Ринат Ахметов - фото из открытых источников

"Что я хочу сказать — пусть валят, особенно Левочкин. Все кто голосует за ОПЗЖ — в основном, голосуют за Медведчука и его связи с Россией. Ахметов принес огромное зло Юго-Востоку. Всем оппозиционным силам надо объединяться, а Ахметов работает над ослаблением оппозиции", — написала Пачковская. 


"PS — уважаю любое мнение по этому поводу друзей, голосующих за другие оппозиционные партии" — отметила политический эксперт. 



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Источник: https://www.facebook.com/100007939718367/posts/2851992041742092/?d=n
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