Карплюк: "Законопроект №5655 – это финальный выстрел в голову коррупции в строительной отрасли"

Все законопроекты, преследующие цель реформировать строительную отрасль, проходят нелегкий путь и на практике сталкиваются с большим количеством преград и критики. Так происходит и с законопроектом №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности", который должен стать главным аккордом градостроительной реформы. Такое мнение на своей Facebook- странице высказал председатель Инвестиционного совета Ирпеня, СЕО общества "Отважных" и Инвестиционной группы "Molodist" Владимир Карплюк.

Владимир Карплюк (фото из открытых источников)

"Все игроки строительного рынка, работающие более 10 лет, прекрасно помнят входы и выходы в бэк-офис, созданный рядом с ГАСИ, помнят систему, в рамках которой даже порядочные сотрудники ГАСИ не могли повлиять ни на одно решение, а сформированный застройщиком пакет документов не имел никакого значения. С тобой начинали разговор только после добровольных взносов. Законопроект №5655 сделает невозможным любые непрозрачные механизмы. Будет качественно новый уровень, что ускорит и улучшит реализацию государственных, муниципальных и частных программ. Именно поэтому можно говорить, что наша совместная работа позволит подготовить ко второму чтению действительно качественный, сбалансированный законопроект, который учтет интересы государства, органов местного самоуправления, профессиональной среды и бизнеса, существенно изменит сферу градостроительства, создаст мощный импульс для развития строительной отрасли", – отметил Владимир Карплюк.

Реформа – это возможность сломать старую систему.

"Любая реформа – это, прежде всего, взлом старой системы. Все мы знаем, как старая система может противостоять. Реформа градостроительства в этом смысле – не исключение: было бы странно, если бы старая система так просто отдала такой "лакомый кусок". Но надо понимать, что накопившиеся за многие годы проблемы в сфере градостроительства нельзя устранить половинчатыми решениями. Было уже много примеров положительных изменений: внедрение новых органов, новых процедур, но систему так и не удалось сломать, а коррупция просто трансформировалась и подстраивалась под новые условия. Сейчас мы имеем возможность благодаря принятию принципиально новой модели, предлагаемой законопроектом №5655, осуществить реальные изменения для рынка", – отметил Карплюк.

По его мнению, предложенные в законопроекте ключевые принципы позволят наконец приблизиться к прогрессивным мировым практикам ведения бизнеса. Рынок будет работать честно и прозрачно благодаря цифровизации документооборота, а повышенная уголовная и административная ответственность для всех участников строительного процесса, включая чиновников, обеспечит высокую планку самоконтроля, поскольку прописаны круглые суммы штрафов, средства от которых будут поступать в местные бюджеты. Кроме того, органы местного самоуправления получат право контролировать застройки на своих территориях и, таким образом, смогут предотвращать появление обманутых инвесторов, избавятся от недостроев, незаконных застроек и других пережитков, которые породила предыдущая система.

"Все это, безусловно, положительно повлияет на смежные отрасли, "подтолкнет" доступную ипотеку, улучшит инвестиционный климат", — отметил председатель СЕО Инвестгруппы " Molodist " и Общества "Отважных".

По его словам, главное, что получит строительный рынок – это прозрачные условия для его функционирования с минимальным вмешательством государства в процессы проектирования, получение права на выполнение строительных работ, принятие зданий в эксплуатацию. В то же время, такая дерегуляция возлагает на участников процесса дополнительную ответственность, так что проект нового закона сбалансирует права и обязанности всех сторон, позволит работать всем прозрачно определенным законом способом.

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