Карплюк: "Законопроект №5655 – это финальный выстрел в голову коррупции в строительной отрасли"

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Станислав Молчанов
Все законопроекты, преследующие цель реформировать строительную отрасль, проходят нелегкий путь и на практике сталкиваются с большим количеством преград и критики. Так происходит и с законопроектом №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности", который должен стать главным аккордом градостроительной реформы. Такое мнение на своей Facebook- странице высказал председатель Инвестиционного совета Ирпеня, СЕО общества "Отважных" и Инвестиционной группы "Molodist" Владимир Карплюк.
Владимир Карплюк (фото из открытых источников)
Реформа – это возможность сломать старую систему.
По его мнению, предложенные в законопроекте ключевые принципы позволят наконец приблизиться к прогрессивным мировым практикам ведения бизнеса. Рынок будет работать честно и прозрачно благодаря цифровизации документооборота, а повышенная уголовная и административная ответственность для всех участников строительного процесса, включая чиновников, обеспечит высокую планку самоконтроля, поскольку прописаны круглые суммы штрафов, средства от которых будут поступать в местные бюджеты. Кроме того, органы местного самоуправления получат право контролировать застройки на своих территориях и, таким образом, смогут предотвращать появление обманутых инвесторов, избавятся от недостроев, незаконных застроек и других пережитков, которые породила предыдущая система.
По его словам, главное, что получит строительный рынок – это прозрачные условия для его функционирования с минимальным вмешательством государства в процессы проектирования, получение права на выполнение строительных работ, принятие зданий в эксплуатацию. В то же время, такая дерегуляция возлагает на участников процесса дополнительную ответственность, так что проект нового закона сбалансирует права и обязанности всех сторон, позволит работать всем прозрачно определенным законом способом.
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