Какую сумму каждый украинец заплатит для финансирования политических партий

Верховная Рада, фото из открытых источников

В бюджете 2022 предусмотрено финансирование политических партий на сумму 885,6 млн грн. Если посчитать, что в Украине примерно 30 млн избирателей, то получится, что каждый украинец старше 18 лет заплатит 30 грн на финансирование партий. Об этом сообщает общественная организация "Рух ЧЕСНО".

Как говорится в материале, каждый участвовавший в голосовании на парламентских выборах избиратель "принес" 60 гривен на финансирование партий. Участие в выборах 2019 приняли 14,76 миллиона избирателей.



Финансирование происходит следующим образом. Деньги распределяются в зависимости от набранного количества голосов партией на парламентских выборах, если она прошла барьер в 5%. Если украинец отдал свой голос за партию, не преодолевшую этот барьер, то эти 60 грн перераспределяются между парламентскими партиями, которые прошли в Верховную Раду. В 2019 году 21,7% избирателей отдали свои голоса партиям, не преодолевшим проходной барьер.



Средства на финансирование партий "дают" все совершеннолетние граждане, уплачивающие налоги в госбюджет, но влияние на распределение госфинансирования оказывают те, кто ходил на выборы.

В 2022 году финансирование между партиями будет распределено следующим образом: Слуга народа получит 439,3 млн грн; ОПЗЖ – 132,8 млн грн; "Батькивщина" – 83,3 млн грн; ЕС – 126,7 млн грн, в том числе с надбавкой за соответствие гендерной квоте; Голос – 103,5 млн грн, в том числе с надбавкой за соответствие гендерной квоте.



С апреля 2020 года снято до завершения карантина обязательство для руководства партий отчитываться о финансовой деятельности. Такое решение в 2020 году приняли нардепы, голосуя за ряд изменений в законодательство относительно послаблений в сфере налогообложения и финотчетности для бизнеса.

Кабмин продлил действие карантина до апреля 2022 года. По подсчетам, с апреля 2020 года политические партии были профинансированы на 1,5 млрд грн и до апреля получат часть средств из суммы в 885,6 млн грн. Около одного миллиарда гривен бюджетных средств было выделено для финансирования их уставной деятельности, почти полмиллиарда – для компенсации за расходы на выборы. Партии не подавали финнасовые отчеты с апреля 2020 года. Последний отчет подали "Слуги народа", где описаны расходы за третий квартал 2020 года.

В 2021 году народные депутаты регистрировали несколько законопроектов, предусматривавших возобновление отчетности. Законопроект (№4611) в сессионном зале не был рассмотрен. Законопроект 5253-1 имел противоречия и президент, согласно обращениям общественных организаций, ветировал его и отправил на доработку. Рассмотрят новую редакцию документа 5253-1 не раньше февраля 2022 года. 14 января был зарегистрирован законопроект (№6519), где предполагается отсрочка возобновления отчетности до 1 июня.

Как сообщал портал "Комментарии", вице-спикер парламента рассказал, какие законы будут приниматься в 2022 году.

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