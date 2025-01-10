Какие зарплаты у нардепов сейчас: в Раде озвучили цифры

Зарплаты народных депутатов Украины на сегодняшний день составляют ориентировочно 40 тысяч гривен в месяц. Жаловаться народным избранникам не на что. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Новости Live" рассказал нардеп Ярослав Юрчишин.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Парламентарий заявил, что его лично такой уровень зарплаты полностью удовлетворяет.

"Где-то около 40 тысяч. Плюс в зависимости от того – глава комитета, первый заместитель или секретарь, там идет небольшая надбавка, но это все в пределах этой суммы. В принципе, жаловаться не на что. Мы понимаем, что зарплата выше среднего по рынку. Ориентироваться на менеджерский состав, частные предприятия мы не будем. Поэтому можно сказать, что полностью удовлетворяет", – рассказал народный избранник.

Он добавил, что требовать больших размеров зарплат во время войны неуместно.

"Плюс во время войны требовать чего-то большего… Мы бюджетники, мы понимаем, что ввиду того, что мы живем фактически взаймы как страна, то есть любые проблемы с балансом бюджета – первые, кто будет не получать зарплаты – те же народные депутаты и учителя, и ряд других категорий", – рассказал Юрчишин.

Читайте также на портале "Комментарии" — военное положение могут не отменить после прекращения боевых действий. Прекращение боевых действий не может означать автоматической отмены военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал нардеп Ярослав Юрчишин.

Парламентарий пояснил, что отмена военного положения должна основываться на том, что государство обеспечивает безопасность людям. По словам политика, такой шаг должен быть подкреплен надежными гарантиями безопасности, чтобы сделать невозможным повторную агрессию РФ. Отмена военного положения однозначно не будет быстрым процессом – все будет происходить пошагово.



