Какие фракции в Раде способствуют развитию государства: что думают украинцы

Граждане Украины считают, что деятельность каждой отдельной депутатской фракции в Верховной Раде скорее препятствует развитию государства, чем способствует ему. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 1-9 декабря.

Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады

"В случае всех фракций больше тех, кто считает, что эта фракция препятствует развитию государства, чем тех, кто считает, что ее деятельность идет на пользу Украине. Относительно лучше всего респонденты оценили деятельность фракций "Европейская солидарность" (36% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине против 41%, которые считают, что, наоборот, препятствует развитию) и "Голоса" (29% против 35%). Далее идет фракция "Батькивщины" (25% против 47%)", – говорится в отчете КМИС.

Только 18% опрошенных считают, что деятельность фракции "Слуги народа" идет на пользу Украине, тогда как 65% убеждены, что она препятствует развитию.

На вопрос о группе "Платформа за мир и жизнь" 15% выразили мнение, что ее деятельность полезна для Украины, а противоположного мнения придерживаются 50%.

В то же время социологи обратили внимание, что более половины респондентов – 55% – положительно оценивают деятельность хотя бы одной фракции из перечня. Вместе с этим есть 16%, которые для каждой фракции отметили, что ее деятельность "препятствует" развитию Украины.

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