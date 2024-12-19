Какие фракции в Раде способствуют развитию государства: что думают украинцы

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Кравцев Сергей
Граждане Украины считают, что деятельность каждой отдельной депутатской фракции в Верховной Раде скорее препятствует развитию государства, чем способствует ему. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 1-9 декабря.
Верховная Рада Украины. Фото: сайт Верховной Рады
Только 18% опрошенных считают, что деятельность фракции "Слуги народа" идет на пользу Украине, тогда как 65% убеждены, что она препятствует развитию.
На вопрос о группе "Платформа за мир и жизнь" 15% выразили мнение, что ее деятельность полезна для Украины, а противоположного мнения придерживаются 50%.
В то же время социологи обратили внимание, что более половины респондентов – 55% – положительно оценивают деятельность хотя бы одной фракции из перечня. Вместе с этим есть 16%, которые для каждой фракции отметили, что ее деятельность "препятствует" развитию Украины.
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