Известного политика раскритиковали за откровенное фото

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Кириєнко Анна
Андрей Лозовой выставил скандальное фото в ванной. Фото: kor.ill.in.ua
Пользователи социальной сети Facebook активно обсуждают откровенную фотографию бывшего нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового. На фотографии политик находится в ванной, наполненной пеной.
Однако фото вызвало возмущение и недовольство в подписчиков Андрея.
Часть пользователей считает, что подобные фото негативно влияют на имидж и репутацию представителя народа.
Кроме того, депутат получил осуждающий комментарий от общественного деятеля и политического эксперта Александра Черненко.
Однако под фото можно найти и положительные отзывы тех, кто считает, что политики могут выставлять свою личную жизнь на показ.
Многие пользователи отписали, что на снимке не хватает завершающей детали — бокала вина или сигары.
Напомним, что в 2018-м году чешская полиция задержала народного депутата Андрея Лозового за попытку рассчитаться фальшивыми евро в аэропорту Праги.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко решил отправиться ближе к солнышку вместе со всей своей семьей. Так, в сети появились фотографии, на которых нардеп был замечен на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. За какие деньги ездил политик, читайте в нашем материале.
Также, ранее рассказывалось, что в Украине 16 января вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке. Эксперты оценили нововведение, особенно в разрезе штрафов, законности и необходимости вводить такие нормы, конфликтности темы. Подробности читайте здесь.
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