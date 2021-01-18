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Известного политика раскритиковали за откровенное фото

Политик Андрей Лозовой показал на фотографии свой способ отдыха

сегодня, 13:50
Автор:

Кириєнко Анна

Известного политика раскритиковали за откровенное фото

Андрей Лозовой выставил скандальное фото в ванной. Фото: kor.ill.in.ua

Пользователи социальной сети Facebook активно обсуждают откровенную фотографию бывшего нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового. На фотографии политик находится в ванной, наполненной пеной.

Однако фото вызвало возмущение и недовольство в подписчиков Андрея.

Часть пользователей считает, что подобные фото негативно влияют на имидж и репутацию представителя народа.

Кроме того, депутат получил осуждающий комментарий от общественного деятеля и политического эксперта Александра Черненко.

"От таких забав в джакузи портятся форсунки. Но если не свое, не жалко", — резко высказался он.

Однако под фото можно найти и положительные отзывы тех, кто считает, что политики могут выставлять свою личную жизнь на показ.

Многие пользователи отписали, что на снимке не хватает завершающей детали — бокала вина или сигары.

Напомним, что в 2018-м году чешская полиция задержала народного депутата Андрея Лозового за попытку рассчитаться фальшивыми евро в аэропорту Праги.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко решил отправиться ближе к солнышку вместе со всей своей семьей. Так, в сети появились фотографии, на которых нардеп был замечен на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах. За какие деньги ездил политик, читайте в нашем материале.

Также, ранее рассказывалось, что в Украине 16 января вступил в силу языковой закон, обязывающий всех поставщиков услуг в Украине общаться с клиентами исключительно на государственном языке, если не поступила отдельная просьба потребителя говорить на другом языке. Эксперты оценили нововведение, особенно в разрезе штрафов, законности и необходимости вводить такие нормы, конфликтности темы. Подробности читайте здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/Andriy.Lozovyi/posts/5617088984983452
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