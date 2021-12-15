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Изменения в Конституцию по гражданству: Геращенко рассказала, почему депутаты собирают подписи

Партия "Европейская солидарность" будет собирать подписи, чтоб внести ограничительную норму для получения украинского гражданства жителями страны агрессора

сегодня, 15:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Народная депутат Ирина Геращенко, член партии "Европейская солидарность", сообщила корреспонденту портала "Комментарии", почему ее партия собирает подписи, и какие изменения в Конституцию по двойному гражданству должны быть внесены. По мнению Геращенко, законопроект о гражданстве, который подали в парламент, популистский и нарушает нормы Конституции.

Изменения в Конституцию по гражданству: Геращенко рассказала, почему депутаты собирают подписи

Депутаты предлагают внести изменения в Конституцию, фото из открытых источников

Поскольку в законопроекте нет норм об ограничениях для тех, кто хочет получить украинский паспорт. К примеру, нет препятствий для граждан страны агрессора, чтобы получить украинское гражданство.

"Европейская солидарность" считает, что нужно предоставить возможность гражданам из диаспоры получить украинский паспорт, потому что они действительно живут с Украиной в сердце, очень многое делают для защиты нашего государства. Хотим отметить, что в 2019 году в Конституцию внесли норму по стратегическому курсу в ЕС и НАТО. Поэтому мы предлагаем внести в главный закон норму возможного двойного гражданства для граждан стран ЕС и НАТО за исключением тех стран, которые имели или будут иметь к Украине территориальные претензии", — пояснила нардеп.

Поэтому партия приступила к сбору подписей для внесения изменений в Конституцию. Для этого нужно набрать 300 подписей. Ирина Геращенко подчеркнула, что они будут апеллировать ко всем нардепам.

Также партия "Европейская солидарность" поддерживает представление депутатов в Конституционный Суд о неконституционности этого законопроекта о двойном гражданстве.

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков рассказал, как его политсила воспринимает законопроект о множественном гражданстве.


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Источник: https://comments.ua/ua
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