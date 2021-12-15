Изменения в Конституцию по гражданству: Геращенко рассказала, почему депутаты собирают подписи

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Козлова Альбіна
Народная депутат Ирина Геращенко, член партии "Европейская солидарность", сообщила корреспонденту портала "Комментарии", почему ее партия собирает подписи, и какие изменения в Конституцию по двойному гражданству должны быть внесены. По мнению Геращенко, законопроект о гражданстве, который подали в парламент, популистский и нарушает нормы Конституции.
Депутаты предлагают внести изменения в Конституцию, фото из открытых источников
Поскольку в законопроекте нет норм об ограничениях для тех, кто хочет получить украинский паспорт. К примеру, нет препятствий для граждан страны агрессора, чтобы получить украинское гражданство.
Поэтому партия приступила к сбору подписей для внесения изменений в Конституцию. Для этого нужно набрать 300 подписей. Ирина Геращенко подчеркнула, что они будут апеллировать ко всем нардепам.
Также партия "Европейская солидарность" поддерживает представление депутатов в Конституционный Суд о неконституционности этого законопроекта о двойном гражданстве.
Как сообщал портал "Комментарии", руководитель МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков рассказал, как его политсила воспринимает законопроект о множественном гражданстве.
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