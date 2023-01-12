Игорный бизнес в Украине лишили льгот

Сегодня, 12 января, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Об этом написали в телеграмме народные депутаты Украины Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк, рассказывают "Комментарии".



Парламент отменил налоговые льготы для игорного бизнеса

"Совет наконец-то принял на втором чтении мой проект №8079 о запрете вхождения игорного бизнеса на упрощенную систему налогообложения", — написал Железняк.

Проголосовали "за" 303 народных избранника. Документ предусматривает возврат "довоенных" ограничений для игорного бизнеса.

"В последней редакции он вступил в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес переходит на полную ставку налогообложения. Так что, ребята из ОП, не затягивайте подписание. Каждый день – это деньги в Бюджет", – подчеркнул нардеп Железняк.

В пояснительной записке напоминается, что по закону об изменениях в Налоговый кодекс было разрешено на период военного положения находиться на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари) , паре тотализатора).

Возможность перейти на упрощенную систему привела к не только упрощению администрирования, но и к значительному уменьшению налогообложения.

Восстановленный, так сказать, закон отменяет "необоснованные льготы для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари и возвращает запрет быть на упрощенной системе налогообложения этим субъектам хозяйствования". В апреле нардепы приняли поправку и разрешили игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая только 2% единого налога.

До апреля 2022 года игорный бизнес платил налог на доход (10% – с игровых автоматов, 18% – от разницы между доходом и выплаченными выигрышами для букмекерского бизнеса и казино, 30% – для организаторов лотерей) налог на прибыль предприятий (18%) на выигрыш (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора).

Как писали "Комментарии", в Украине для легализации в сфере игорного бизнеса возможны два вида казино – офлайн и онлайн. Каждый из этих видов лицензируется отдельно, поскольку имеет существенную разницу в организации. Известно, какие требования к открытию казино онлайн или офлайн в нашей стране.



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