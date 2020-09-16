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Главная Новости Политика рада Хотите верьте, а хотите - нет: в Раде рассказали, как нардепы добираются на работу
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Хотите верьте, а хотите - нет: в Раде рассказали, как нардепы добираются на работу

Спикер Дмитрий Разумков обратил внимание, что не все нардепы пользуются личными автомобилями

сегодня, 20:15
Автор:

Екатерина Белоброва

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире политической передачи сделал резонансное заявление, согласно которому некоторые депутаты добираются в здание парламента не на личных авто, а в общественном транспорте. Об этом передает УНИАН.

Хотите верьте, а хотите - нет: в Раде рассказали, как нардепы добираются на работу

Так парламентарий ответил на вопрос ведущего, не получится ли существенно разбавить столичные пробки за счет пересадки нардепов из личного  транспорта в общественный.

"Я думаю, что нет, потому что многие ездят с водителями, которые все равно ездят по городу. Есть те, кто приезжает на общественном транспорте. Это не байки, это реальность", - отметил Разумков, поскольку такое признание вызвало сомнение у публики.

Более того, председатель парламента подчеркнул, что речь идет, как минимум, о трех депутатов в составе фракции "Слуга народа".

"Могу даже сказать, что одна из народных депутаток недавно мне жаловалась на сомнительный музыкальный репертуар в маршрутке", - поведал Разумков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в качестве профилактики второй волны коронавируса в Офисе президента распорядились проверять общественный транспорт и закусочные на наличие нарушителей карантина.


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