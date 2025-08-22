Хейтерам и абьюзерам приготовиться: в Раде придумали, как реально наказывать за дискриминацию

Ответственность за преступления на почве нетерпимости и проявления дискриминации хотят усилить. Поэтому в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №13597. Нардепка Мария Мезенцева-Федоренко в интервью порталу "Комментарии" заявила, что таким образом правонарушения, подпадающие под этот закон, будут реально рассматриваться и получать соответствующее наказание.

Мария Мезенцева-Федоренко

"Законопроект №13597 комплексно обновляет подход государства к противодействию дискриминации. Мы расширяем перечень защищенных признаков и включаем в законопроект признаки расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, инвалидности, состояния здоровья, этнического, национального и социального происхождения, гражданства, семейного и имущественного положения, места проживания", — заявила нардепка.

По ее словам, будут четко разграничиваться не сопровождающиеся насилием действия и публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости. Первые переведут в административную плоскость с конкретными санкциями, а вторые — оставят в уголовном кодексе как серьезное преступление, поскольку они могут привести к другим преступлениям. Также будет признано "мотивы нетерпимости" как отягчающее обстоятельство для ряда уголовных правонарушений и расширен круг субъектов, ответственных за противодействие дискриминации.

По ее мнению, декриминализация дискриминационных действий без насилия не уменьшит уровень защиты пострадавших, а наоборот.

"Когда такие дела были исключительно в криминальной плоскости, они часто не доходили до суда из-за сложности процедур и высокого порога доказывания. Перевод их в административную плоскость позволяет реагировать быстрее, эффективнее привлекать виновных к ответственности и реально защищать пострадавших. При этом публичные призывы к насилию остаются уголовным преступлением, гарантирующим суровое наказание в самых опасных случаях", – подчеркнула Мезенцева-Федоренко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что скандал между блогером Еленой Мандзюк и нардепом Алексеем Гончаренко набирает обороты.