Хейтерам и абьюзерам приготовиться: в Раде придумали, как реально наказывать за дискриминацию

Недилько Ксения
Ответственность за преступления на почве нетерпимости и проявления дискриминации хотят усилить. Поэтому в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №13597. Нардепка Мария Мезенцева-Федоренко в интервью порталу "Комментарии" заявила, что таким образом правонарушения, подпадающие под этот закон, будут реально рассматриваться и получать соответствующее наказание.
Мария Мезенцева-Федоренко
По ее словам, будут четко разграничиваться не сопровождающиеся насилием действия и публичные призывы к насилию по мотивам нетерпимости. Первые переведут в административную плоскость с конкретными санкциями, а вторые — оставят в уголовном кодексе как серьезное преступление, поскольку они могут привести к другим преступлениям. Также будет признано "мотивы нетерпимости" как отягчающее обстоятельство для ряда уголовных правонарушений и расширен круг субъектов, ответственных за противодействие дискриминации.
По ее мнению, декриминализация дискриминационных действий без насилия не уменьшит уровень защиты пострадавших, а наоборот.
