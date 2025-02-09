Глава партии «Слуга народа» появилась в серьгах за более 300 тысяч гривен (ФОТО)

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк опубликовала в Facebook сообщение, посвященное переселенцам, сопроводив его собственной фотографией.

Елена Шуляк (фото из открытых источников)

На снимок обратила внимание блоггер Harley Quinn, акцентировав внимание на серьгах Шуляк. Она указала, что украшения принадлежат бренду Van Cleef & Arpels, а их стоимость превышает 300 тысяч гривен.

"Смею предположить, тоже подделка, купленная в аэропорту за 4 доллара?" – написала блогерша, намекая на недавний скандал с брендовыми вещами украинских чиновников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что митрополит ПЦУ объяснил, где взял элитный дом на Печерске , который продал нардепу Халимону. Продолжают появляться новые подробности вокруг покупки заместителем фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном элитного дома на Печерске в Киеве. Оказалось, что продавцом дома являлся митрополит Православной церкви Украины (ВЦУ) Александр Драбинко. Следовательно, журналисты решили спросить, где митрополит взял элитную недвижимость.

По информации "Украинской правды", во время войны заместитель фракции "Слуга народа" Павел Халимон купил себе дом за 10 миллионов 300 тысяч гривен и оформил его на другого человека.

Позже стало известно, что бывшим владельцем был митрополит Православной церкви Украины (ВЦУ) Александр Драбинко. В комментарии он подтвердил, что продажей дома занимался его брат с риелтором.

"Я год продавал дом, а его никто не покупал, поскольку та цена, которую можно было взять в 2013 году, была высокой. Нашелся покупатель. Отдали за ту цену, которую предложили. В 2013-м за дом предлагали 4 миллиона долларов. Но тогда я думал, что я буду там в Лавре, и я не собирался. Он потерял свою ценность, потому что вокруг появилась застройка", – рассказал Драбинко.

Отвечая на вопрос, где он взял дом, Драбинко заявил, что это было наследие от митрополита Владимира.





