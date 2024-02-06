Фриз о рассмотрении законопроекта о мобилизации: В Раде включили турборежим

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Ткачик Олеся
Верховная Рада внесла законопроект о мобилизации в повестку дня и поручила Комитету нацбезопасности его рассматривать в течение недели даже во время заседания парламента, рассказала Ирина Фриз.
Законопроект хотят принять через несколько дней
По ее словам, все были свидетелями громких расследований по коррупции в ТЦК, доказывающих необходимость качественного изменения системы. Однако увольнение руководителей "военнокоматов" не улучшило ничего в вопросе мобилизации, потому что систему нужно менять и делать это профессионально, не нарушая Конституцию и права граждан.
Фриз напомнила, что предварительный скандальный законопроект комитет рассматривал 3 дня подряд и доказал правительству необходимость его отозвать.
По ее словам, правительственный проект закона содержит ряд норм, нарушающих Конституцию и права граждан, имеющих коррупционные риски. Есть нормы, которые невозможно будет реализовать, однако за них предусмотрена ответственность, добавила Фриз.
Портал "Комментарии" сообщал, что Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на заседании 5 февраля признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.
Портал "Комментарии" сообщал, несмотря на то, что законопроект о мобилизации содержит много дискуссионных норм, он будет принят уже на этой неделе, об этом журналистам сообщил вице-спикер Верховной Рады Алексей Корниенко.
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