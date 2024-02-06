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Фриз о рассмотрении законопроекта о мобилизации: В Раде включили турборежим

Верховная Рада намерена принять правительственный законопроект о мобилизации в турборежиме, заявила в Фейсбуке нардеп Ирина Фриз. По ее словам, документ нуждается в изучении, поскольку содержит нормы, противоречащие Конституции, передают "Комментарии"

сегодня, 17:58
Автор:
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Ткачик Олеся
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Верховная Рада внесла законопроект о мобилизации в повестку дня и поручила Комитету нацбезопасности его рассматривать в течение недели даже во время заседания парламента, рассказала Ирина Фриз.

Фриз о рассмотрении законопроекта о мобилизации: В Раде включили турборежим

Законопроект хотят принять через несколько дней

"Турборежим включен. Монобольшинство стремится принять в первом чтении правительственную версию в течение нескольких дней",
– отметила нардеп.

По ее словам, все были свидетелями громких расследований по коррупции в ТЦК, доказывающих необходимость качественного изменения системы. Однако увольнение руководителей "военнокоматов" не улучшило ничего в вопросе мобилизации, потому что систему нужно менять и делать это профессионально, не нарушая Конституцию и права граждан.

"Сегодня комитет рекомендовал сократить сроки регистрации альтернативных законопроектов и как можно скорее перейти к рассмотрению основного. Однако еще раз подчеркиваю, что такое решение не пришлось бы принимать, если бы данный законопроект был внесен Президентом, как неотложный",
– подчеркнула нардеп.

Фриз напомнила, что предварительный скандальный законопроект комитет рассматривал 3 дня подряд и доказал правительству необходимость его отозвать.

"С новой редакцией включили турборежимы. Нарушая регламент. Пытаясь протиснуть через зал ложный законопроект",
– заявила нардеп.

По ее словам, правительственный проект закона содержит ряд норм, нарушающих Конституцию и права граждан, имеющих коррупционные риски. Есть нормы, которые невозможно будет реализовать, однако за них предусмотрена ответственность, добавила Фриз.

Портал "Комментарии" сообщал, что Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики на заседании 5 февраля признал обновленный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

Портал "Комментарии" сообщал, несмотря на то, что законопроект о мобилизации содержит много дискуссионных норм, он будет принят уже на этой неделе, об этом журналистам сообщил вице-спикер Верховной Рады Алексей Корниенко.





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Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz
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