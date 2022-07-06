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Дмитрий Разумков рассказал о детских мечтах и семье

Политик поделился о личной жизни и планах в интервью

сегодня, 08:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Дмитрий Разумков рассказал о детских мечтах и семье

Дмитрий Разумков, фото Facebook

Народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, основатель МФО "Разумная политика" в эксклюзивном интервью для портала "Комментарии" рассказал о своих мечтах с детства, семье и личном.

По словам политика, идеальная семья — его семья, которую он любит и которая любит его и поддерживает в любые моменты жизни. Имена для двух сыновей супруги выбирали вместе, а вот пополнение в семье не планируется пока что. Однако, если будет дочь, то супруги, скорее всего, назовут ее Настей.

"Мы точно знали, что будет Саша, а вот Алексей — мы думали Андрей или Алексей и решили назвать сына Алексеем", — говорит Дмитрий Разумков.

Также нардеп рассказал, что хотел быть в детстве военным, но не жалеет, что выбрал политическую карьеру.

"Я с детства хотел быть военным. И это не потому, что сейчас война и так надо говорить. На самом деле, это так. Когда-то я жил с бабушкой и дедушкой, и когда меня возили на санках, и я видел солдат, я из санок выпадал. Лет до 12 я был уверен, что буду военным, офицером. А потом жизнь изменилась. Но если честно я не думал, что будучи политиком, я буду так близко к войне", — подчеркнул он.

Читайте полное эксклюзивное интервью с политиком на портале Комментарии: Дмитрий Разумков: "Если мы не добьем РФ, это приведет к тому, что они через год, два, три вернутся".

Посмотреть видео интервью можно на канале Комментарии в YouTube .

Ранее мы писали , что нардеп рассказал, почему Россия не пошла в полномасштабное наступление по всей Украине в 2014 году. По мнению Разумкова, в 2014 году Россия не была готова нравственно и технически вести с Украиной полномасштабную войну. Политик считает, что если бы у них тогда легко все прошло на Донбассе, они бы пошли дальше. Но они поняли, что не могут двигаться и начали накапливать силы.



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Источник: https://bezknopok.comments.ua/ua/article/2022/dmitro-razumkov-yakscho-mi-ne-dob-emo-rf-ce-prizvede-do-togo-scho-voni-za-rik-dva-tri-povernutsya-699919.html
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