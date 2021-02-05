logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.02.2021

BTC/USD

37857.36

ETH/USD

1667.57

LTC/USD

153.25

НБУ 05.02.2021

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Дмитрий Разумков не явился в Верховную Раду: куда исчез председатель парламента
commentss НОВОСТИ Все новости

Дмитрий Разумков не явился в Верховную Раду: куда исчез председатель парламента

Дмитрий Разумков по неизвестным причинам пропустил очередное заседание парламента

сегодня, 14:40
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня в помещении Верховной Рады заметили отсутствие председателя парламента Дмитрия Разумкова. Почему он не пришел на очередное заседание, рассказывает его пресс-секретарь Ольга Туний.

Дмитрий Разумков не явился в Верховную Раду: куда исчез председатель парламента

Почему Дмитрий Разумков отсутствовал на очередном заседании Верховной Рады. Фото: liga.net

По словам Ольги Туний, Разумков взял отпуск на один день за свой счет. Причину выходного женщина не уточнила.

"Дмитрий Александрович взял отпуск на один день за свой счет. В понедельник он будет на работе", — сказала она.

Телеграмм-канал "Картель" сообщает, что председатель парламента свой выходной день может посвятить встрече с другими политиками и обсуждению политических вопросов, которые его беспокоят.

Напомним, что Дмитрий Разумков воздержался при голосовании членов СНБО за введение санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака.

"Каждый, кто финансирует терроризм, кто помогает так называемым "ЛНР" и "ДНР", или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Но здесь не о санкциях, здесь об ответственности", — обосновал свое мнение политик.

Напомним, что в Верховный Суд поступило обжалование Указа Президента Украины Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Так, в Кассационный административный суд в составе ВС поступило два иска граждан. Они оспаривают президентский указ, которым два дня назад было введено в действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также ранее "Комментарии" сообщали, что отец Президента Украины Владимира Зеленского Александр прокомментировал закрытие телеканалов. Он сказал, что переживает за сына. Детали читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/5/7282439/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ