Дмитрий Разумков не явился в Верховную Раду: куда исчез председатель парламента

Сегодня в помещении Верховной Рады заметили отсутствие председателя парламента Дмитрия Разумкова. Почему он не пришел на очередное заседание, рассказывает его пресс-секретарь Ольга Туний.

Почему Дмитрий Разумков отсутствовал на очередном заседании Верховной Рады. Фото: liga.net

По словам Ольги Туний, Разумков взял отпуск на один день за свой счет. Причину выходного женщина не уточнила.

"Дмитрий Александрович взял отпуск на один день за свой счет. В понедельник он будет на работе", — сказала она.

Телеграмм-канал "Картель" сообщает, что председатель парламента свой выходной день может посвятить встрече с другими политиками и обсуждению политических вопросов, которые его беспокоят.

Напомним, что Дмитрий Разумков воздержался при голосовании членов СНБО за введение санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака.

"Каждый, кто финансирует терроризм, кто помогает так называемым "ЛНР" и "ДНР", или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Но здесь не о санкциях, здесь об ответственности", — обосновал свое мнение политик.

Напомним, что в Верховный Суд поступило обжалование Указа Президента Украины Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Так, в Кассационный административный суд в составе ВС поступило два иска граждан. Они оспаривают президентский указ, которым два дня назад было введено в действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также ранее "Комментарии" сообщали, что отец Президента Украины Владимира Зеленского Александр прокомментировал закрытие телеканалов. Он сказал, что переживает за сына. Детали читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!