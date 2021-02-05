Дмитрий Разумков не явился в Верховную Раду: куда исчез председатель парламента

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Кириєнко Анна
Сегодня в помещении Верховной Рады заметили отсутствие председателя парламента Дмитрия Разумкова. Почему он не пришел на очередное заседание, рассказывает его пресс-секретарь Ольга Туний.
Почему Дмитрий Разумков отсутствовал на очередном заседании Верховной Рады. Фото: liga.net
По словам Ольги Туний, Разумков взял отпуск на один день за свой счет. Причину выходного женщина не уточнила.
Телеграмм-канал "Картель" сообщает, что председатель парламента свой выходной день может посвятить встрече с другими политиками и обсуждению политических вопросов, которые его беспокоят.
Напомним, что Дмитрий Разумков воздержался при голосовании членов СНБО за введение санкций против Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Напомним, что в Верховный Суд поступило обжалование Указа Президента Украины Владимира Зеленского по применению санкций к телеканалам NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Так, в Кассационный административный суд в составе ВС поступило два иска граждан. Они оспаривают президентский указ, которым два дня назад было введено в действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Также ранее "Комментарии" сообщали, что отец Президента Украины Владимира Зеленского Александр прокомментировал закрытие телеканалов. Он сказал, что переживает за сына. Детали читайте в нашем материале.
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