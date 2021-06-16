Депутатский обед: какие цены предлагает столовая Верховной Рады

Украинцы регулярно интересуются тем, как живут политики, которых мы выбираем во власть. Придирчивей всего, конечно, наблюдают за президентом и народными депутатами. Сегодня "Комментарии" с помощью проверенного источника немного "подсмотрят" за парламентариями и их кулинарными предпочтениями, рассказав о стоимости обеда в столовой Верховной Рады.



Цены в столовой Верховной Рады. Фото из открытых источников

В целом цены в меню плюс-минус похожи на прайсы в популярных кафетериях. Не обходится без некоторых удивлений, но в целом — все довольно умеренно. Больше всего, пожалуй, "радует" цена на чаи-кофе, ведь их стоимость весьма демократична по сравнению с большинством заведений общепита. Но обо всем по порядку.

Выбор первых блюд не слишком большой. Из мяса на кухне Верховной Рады отдают предпочтение говядине. Таким образом, окрошка с использованием этого мяса обойдется в 58 грн за порцию в 300 г, борщ — в 51 грн (аналогичный объем).

Наибольший выбор нардепы имеют из вторых блюд. Самые дешевые позиции в "прайсе" — геркулесовая каша с изюмом (33 грн/300 г), куриные биточки, приготовленные на пару (37 грн/100 г) и рубленные котлеты из курятины (39 грн/100 г). Немного дороже обойдется порционный омлет с сыром (41 грн/180 г), рыбные котлеты (42 грн/100 г), блины "по-чешски" с яблоками (49 грн/150 г).

Далее цены уже поднимаются выше полусотни гривен. За 160 г сырников с изюмом и сметаной или 100 г паровых кнели из говядины попросят выложить 51 грн. Котлета по-киевски обойдется политикам в 55 грн (128 г), жареные куриные окорочка — 56 грн (100 г). А вот рубленные котлеты из свинины с довольно понятным названием "Вкуснятина" будут стоить 57 грн (100 г).

Выходим на очередную ценовую высоту. 61 грн нардепы выкладывают за 120 г рубленого эскалоп со шпинатом, 62 грн — за 185 г творожной бабки с изюмом и сметаной, 66 грн — за 100 г овощного шашлыка.

150 г "дижонских" биточков в столовой парламента продают по 70 грн, 100 г куриного шашлыка с перцем — по 71 грн, 100 г стейка из ошейка — по 74 грн.

Кроме этого, депутаты могут полакомиться вареным филе судака (82 грн/100 г), рубленым бифштексом с помидорами-гриль (84 грн/100 г), блинами "Помпадур" (88 грн/250 г), тушеным в томате с овощами филе судака (95 грн/100 г) и вареным языком (95 грн/100 г).

Больше сотни среди вторых блюд для нардепов стоят только три позиции: шашлык из семги и судака — 132 грн, филе семги гриль — 181 грн, вареное филе семги с добавлением маслин и лимона — 186 грн. Цены указаны из расчета на 100 г.

Гарниров в парламентской столовой не слишком много. Самыми дешевыми являются рис (15 грн/150 г) и гречка (16 грн/150 г). Дороже обойдется молодой картофель с маслом и укропом — 27 грн за 150 г. Также политикам предлагают приобрести вареные брокколи с маслом (32 грн/160 г), жареную стручковую фасоль (42 грн/100 г) и кабачки гриль (46 грн/100 г ).

Салаты находятся в меню Рады на втором месте по многообразию. Так, за порцию "Экзотического" с авокадо у нардепов попросят 51 грн (100 г), за порцию "Морского", который готовят с добавлением крабовых палочек, — 47 грн (150 г). Довольно легкий овоще-фруктовый салат "Мавританский" с изюмом, морковью, сельдереем и морковью обойдется в 50 грн за 150 г. Такое же количество сельди под шубой будет стоить 43 грн.

Также депутатам предлагают салат из свеклы и феты, заправленный маслом (51 грн/200 г), "Капрезе" с моцареллой (95 грн/170 г), "Царский" с семгой (90 грн/145 г). Самым дешевым перекусом станет обычный капустный салат с огурцами — за 100 г придется заплатить всего 27 грн.

Еще политики могут попробовать обойтись бутербродами. Стоит такое удовольствие тоже по-разному: с лососевой икрой — 56 грн, с семгой — 48 грн. Кстати, 100 г слабосоленой семги обойдутся депутатам в 174 грн. А за тартар с семгой и авокадо попросят выложить 241 грн (здесь порция несколько больше — 150 г).

Как и в случае с первыми блюдами, на "сладенькое" в меню ВР есть только две позиции. Десерт с загадочным названием "Белоснежка и семь гномов" можно приобрести за 63 грн, а фруктовое желе с вишней — за 31 грн. Стоимость обоих сладостей указана за 150 г.

Горячих напитков депутатам предлагают несколько больше. Чашка чая стоит 13 грн, чай с лимоном — 15 грн. Чашечку натурального кофе можно приобрести за 20 грн, кофе со сливками — 24 грн, кофе с молоком — 28 грн. Дороже стоят капучино (32 грн) и латте (36 грн).

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