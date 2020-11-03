Депутатам ВР компенсировали 3 миллиона гривен за жилье

Стало известно кому в октябре этого года компенсировали всего средств за проживание в столице.



Фото: Прямий

В Раде сообщают, что 144 нардепам Украины девятого созыва компенсировали более чем 3 млн гривен за проживание. Речь идет о тех депутатов, которые арендуют жилье в Киеве или пользуются услугами столичных гостиниц. В целом сумма составляет 3 131 648 грн.

Так стало известно, что за октябрь 2020-го наибольшую компенсацию за проживание выплатили беспартийному депутату Евгению Яковенко — 70 550 грн. Сумму в размере 39 650 грн получили нардеп от "Европейской Солидарности" Олег Синютка, депутаты фракции "Слуга народа" Орест Саламаха, Георгий Мазураш, Артем Дмитрук, Владимир Воронов, Федор Вениславский.

К слову, в этом году в сентябре больше всего средств компенсировали за жилье Дмитрию Припутню, члену фракции "Слуга народа" в сумме 79 950 грн. В свою очередь членам фракций Павлу Павлишу от "Слуги народа" и Владимиру Морозу "ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ" выплатили по 59 800 тысяч гривен.





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