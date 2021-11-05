Депутатам оппозиции не дают командировок: глава фракции "Голос" объяснила ситуацию

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Козлова Альбіна
Министерство иностранных дел, фото Facebook
Кира Рудык, руководитель фракции "Голос" в эфире программы "Сегодня" на канале Украина 24 рассказала, что депутатам оппозиции отменили командировку за границу. Политик подчеркнула, что им пришлось упразднить ряд встреч с конгрессменами США и другими дипломатами за рубежом. Депутаты вместе с коллегами из местных советов планировали провести десять встреч с иностранными партнерами.
Нардеп объясняет, что каждый народный избранник может быть членом делегации, ездить за границу и встречаться с иностранными дипломатами, представителями власти для обсуждения важных вопросов, защиты интересов государства. Для того, чтобы депутатам помогало Министерство иностранных дел (МИД) организовывать встречи с лидерами мнений, с аналитическими центрами, нужно подать заявки и получить разрешение на официальный визит той или иной страны.
Однако, когда они официально решили поехать на этот раз, то разрешений не получили. Хотя, по словам Рудык, подали все документы заблаговременно.
Политик добавила, что всем участникам запланированных встреч уже написали, что какие-то мероприятия придется отменить, какие-то провести в другом составе. К депутатам было много вопросов от иностранцев о том, что происходит и почему такая ситуация.
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