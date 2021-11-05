Депутатам оппозиции не дают командировок: глава фракции "Голос" объяснила ситуацию



















Министерство иностранных дел, фото Facebook

Кира Рудык, руководитель фракции "Голос" в эфире программы "Сегодня" на канале Украина 24 рассказала, что депутатам оппозиции отменили командировку за границу. Политик подчеркнула, что им пришлось упразднить ряд встреч с конгрессменами США и другими дипломатами за рубежом. Депутаты вместе с коллегами из местных советов планировали провести десять встреч с иностранными партнерами.



Нардеп объясняет, что каждый народный избранник может быть членом делегации, ездить за границу и встречаться с иностранными дипломатами, представителями власти для обсуждения важных вопросов, защиты интересов государства. Для того, чтобы депутатам помогало Министерство иностранных дел (МИД) организовывать встречи с лидерами мнений, с аналитическими центрами, нужно подать заявки и получить разрешение на официальный визит той или иной страны.



"Чтобы МИД помогал, ты должен организовывать себе командировку. Это должна быть официальная командировка, а не туристическая поездка. Фракция "Голос" уже не раз ездила в разные страны. Мы отстаивали демократические ценности, судебную реформу, правоохранительную реформу, поддержку Украины на международной арене, противостояние "Северному потоку-2" и другие вопросы. У нас не было никаких командировочных проблем", — подчеркнула нардеп.

Однако, когда они официально решили поехать на этот раз, то разрешений не получили. Хотя, по словам Рудык, подали все документы заблаговременно.

"Официального ответа мы не получили. За 2 дня до поездки получили неофициальный ответ о том, что в поездке отказано. МИД помогать нам не будет и мы должны ехать как туристы. Мы едем за свои деньги, встречи мы организовывали сами. Нам только нужен официальное разрешение. Они сказали, что теперь ездит только коалиция, оппозиция теперь не ездит. Ранее моим коллегам из делегации "Европейской солидарности", Алексею Гончаренко, отменили поездку также за 2 дня. Им отменили имевшиеся визы и фактически не разрешили ехать. То, что сейчас делается — это разрушение возможностей оппозиции иметь базовые вещи", — отметила Кира Рудык.

Политик добавила, что всем участникам запланированных встреч уже написали, что какие-то мероприятия придется отменить, какие-то провести в другом составе. К депутатам было много вопросов от иностранцев о том, что происходит и почему такая ситуация.



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