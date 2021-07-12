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Давид Арахамия прокоментировал возможную отмену экзаменов по украинскому языку для госчиновников

Подобные поправки в языковый закон, "не имеют жизни" в стенах парламента, заверил Арахамия

12 июля 2021, 23:45
Автор:

Андрей Ройко

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на сегодняшнем брифинге прокомментировал существования поправок к языковому закону, согласно которому будут отменены экзамены на государственный (украинский) язык для должностных лиц.

Давид Арахамия прокоментировал возможную отмену экзаменов по украинскому языку для госчиновников

Давид Арахамия, фото из открытых источников

"Я сегодня слышал это по радио Разумкова, но не правки, ни номер, ничего не знаю. Я не уверен существует ли она. И я не думаю, что такая правка может пройти этот парламент." — ответил он на вопрос журналистов.

Давид Арахамия не исключил, что такая правка может существовать, ведь каждый парламентарий "является субъектом законодательной инициативы" и может вносить любые правки. Он отметил, что даже на заседании фракции такую правку не обсуждали.

"Может это миф, может она существует, но жизни в стенах парламента такая инициатива иметь не будет", — заверил Давид Арахамия общественность, заявив, что фракция "Слуга народа" не будет голосовать за возможные изменения в закон по поводу отмены экзаменов для госслужащих на знание украинского.


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Источник: comments.ua, https://www.facebook.com/watch/live/?v=334511668346779&ref=watch_permalink
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comments

Обусуждения

Иван

12 июля 2021, 23:39

Та чого там, давайте, не соромтесь, скасовуйте, це вже не перше запровадження тут "рускаго міра" за вашої каденції.

joldak

12 июля 2021, 23:25

Шариков таки дал потомство....

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