Будут новые кадровые перестановки: в Раде заинтриговали заявлением

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Кравцев Сергей
В ближайшие пленарные недели Верховная Рада может рассмотреть несколько кадровых вопросов. У правительства есть вакантные должности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал первый замглавы Верховной Рады Александр Корниенко.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Первый вице-спикер убежден, что "кадровые вопросы точно могут быть" в ближайшие недели.
Он напомнил пример Александра Кубракова, который был уволен "достаточно быстро и, можно сказать, даже не сильно спланировано".
Парламентарий напомнил, что у правительства есть несколько исполняющих обязанности достаточно долгий срок. "Это и спорт, и культура, и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства".
По его данным, "идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности".
На уточняющий вопрос, есть ли кандидаты на должности глав на эти два министерства, которые планируют образовать, он ответил отрицательно.
По его мнению, это ближе к концу недели будет уже проясняться.
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