Будут новые кадровые перестановки: в Раде заинтриговали заявлением

В ближайшие пленарные недели Верховная Рада может рассмотреть несколько кадровых вопросов. У правительства есть вакантные должности. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал первый замглавы Верховной Рады Александр Корниенко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Мы всегда готовы к любым кадровым решениям", – заявил замглавы Верховной Рады.

Первый вице-спикер убежден, что "кадровые вопросы точно могут быть" в ближайшие недели.

Он напомнил пример Александра Кубракова, который был уволен "достаточно быстро и, можно сказать, даже не сильно спланировано".

"И, понимая, что у нас действительно через неделю снова будут пленарные дни, когда мы работаем в зале, две недели в месяц, то конечно нельзя отрицать, что возможные назначения будут на вакантные должности, которые есть и недавно, и давно", — сказал Корниенко.

Парламентарий напомнил, что у правительства есть несколько исполняющих обязанности достаточно долгий срок. "Это и спорт, и культура, и Минветеранов. Ну и, конечно, теперь это еще Министерство аграрной политики и еще два министерства".

По его данным, "идея с увольнением Кубракова была связана с тем, что необходимо образовать новые министерства, а для этого технически нужно было уволить его со старой должности".

"И теперь снова будет возвращаться Министерство развития регионов, громад, территорий. Я не знаю, как оно будет называться, правительство еще решает. И будет Министерство инфраструктуры, так как это было до этого укрупнения, которое фракция монобольшинства признала не очень удачным и предложила вернуться к старому формату", – сообщил Корниенко.

На уточняющий вопрос, есть ли кандидаты на должности глав на эти два министерства, которые планируют образовать, он ответил отрицательно.

По его мнению, это ближе к концу недели будет уже проясняться.

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