logo

BTC/USD

119548

ETH/USD

3618.57

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Будет ли в Украине новое повышение налогов: в Раде дали однозначный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли в Украине новое повышение налогов: в Раде дали однозначный ответ

В Верховной Раде говорят, что нужно увеличение расходов на оборону

18 июля 2025, 14:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украине понадобится больше расходов на оборону. Несмотря на такой запрос в отличие от прошлого года налоги повышать не собираются. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказала глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Будет ли в Украине новое повышение налогов: в Раде дали однозначный ответ

Роксолана Пидласа. Фото: из открытых источников

"Мы не планируем повышение налогов. Однозначно", — сказала нардеп.

Пидласа сообщила, что Верховная Рада уже приняла в первом чтении увеличение расходов на оборону на 412 млрд гривен. Дополнительная потребность возникала из-за уменьшения международной помощи и большую интенсивность боевых действий.

Глава Бюджетного комитета заявила, что во втором чтении изменения в бюджет будут приняты 19-20 августа.

Она сомневается, в 2025 году будет еще одно увеличение расходов на оборону, поскольку найти средства на это нереалистично.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство финансов Украины должно заложить в проект бюджета на 2026 год реалистичный сценарий расходов. Скорее всего, это будет предположение о продолжении боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время дискуссии ЦЭС сделала замминистра финансов Украины Ольга Зыкова.

Чиновница отметила, что проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы содержит два предположения относительно расходов из бюджета — один в случае прекращения войны до конца 2025 года, второй — продолжение войны. И Минфин должен выбрать, какой сценарий заложить в проект бюджета на 2026 год. По ее словам, текущий сценарий программы с МВФ предусматривает завершение войны до конца года. Но обстрелы со стороны России, продолжение активных боевых действий и деструктив относительно переговоров свидетельствуют о нежелании России завершать войну. 

"Если в ближайшие недели ситуация не меняется, мы планируем бюджет на 2026 год, исходя из сценария, что нам нужно предусмотреть финансирование сил обороны на уровне не меньше, чем в 2025 году", — отметила Зыкова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/cesukraine/videos/1402455744310404
Теги:

Новости

Все новости