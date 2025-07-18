Будет ли в Украине новое повышение налогов: в Раде дали однозначный ответ

Украине понадобится больше расходов на оборону. Несмотря на такой запрос в отличие от прошлого года налоги повышать не собираются. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказала глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Роксолана Пидласа. Фото: из открытых источников

"Мы не планируем повышение налогов. Однозначно", — сказала нардеп.

Пидласа сообщила, что Верховная Рада уже приняла в первом чтении увеличение расходов на оборону на 412 млрд гривен. Дополнительная потребность возникала из-за уменьшения международной помощи и большую интенсивность боевых действий.

Глава Бюджетного комитета заявила, что во втором чтении изменения в бюджет будут приняты 19-20 августа.

Она сомневается, в 2025 году будет еще одно увеличение расходов на оборону, поскольку найти средства на это нереалистично.

Читайте также на портале "Комментарии" — Министерство финансов Украины должно заложить в проект бюджета на 2026 год реалистичный сценарий расходов. Скорее всего, это будет предположение о продолжении боевых действий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время дискуссии ЦЭС сделала замминистра финансов Украины Ольга Зыкова.

Чиновница отметила, что проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы содержит два предположения относительно расходов из бюджета — один в случае прекращения войны до конца 2025 года, второй — продолжение войны. И Минфин должен выбрать, какой сценарий заложить в проект бюджета на 2026 год. По ее словам, текущий сценарий программы с МВФ предусматривает завершение войны до конца года. Но обстрелы со стороны России, продолжение активных боевых действий и деструктив относительно переговоров свидетельствуют о нежелании России завершать войну.

"Если в ближайшие недели ситуация не меняется, мы планируем бюджет на 2026 год, исходя из сценария, что нам нужно предусмотреть финансирование сил обороны на уровне не меньше, чем в 2025 году", — отметила Зыкова.