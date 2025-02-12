«Брат Азирова»: Арахамия блеснул знаниями украинского в Раде (ВИДЕО)

Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия на заседании Верховной Рады решил прокомментировать введение Национального дня молитвы, однако, не в совершенстве владея украинским языком, вместо слова "запоздавшая" сказал "запиздала", чем вызвал смех у коллег, которые не сдержались и вслух начали смеяться.

Давид Арахамия

"Это наша общая инициатива, к сожалению, немного запиздала", – сказал Арахамия.

После его слов в зале раздался смех, а спикер парламента Стефанчук не сдержал эмоций — даже прикрыл лицо рукой.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины приняла постановление "Об установлении Национального дня молитвы 24 февраля". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав текст постановления.

Так, Национальный день молитвы введен с целью "отдать уважение всем, кто положил свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины на протяжении веков и на современном этапе — от вооруженной агрессии Российской Федерации, выразить искреннюю признательность защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни и здоровья мужественно защищают мир, свободу, изначальные ценности Украинского народа и ускоряют победу Украины, вознося к Богу молитву благодарности за то, что в день начала открытой войны Российской Федерации против Украины дал нам силу и возможность защитить суверенитет и независимость нашего государства”. В Национальный день молитвы, который украинцы будут отмечать ежегодно 24 февраля, будут проводиться соответствующие религиозные мероприятия.