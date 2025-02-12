«Брат Азирова»: Арахамия блеснул знаниями украинского в Раде (ВИДЕО)

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Недилько Ксения
Народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия на заседании Верховной Рады решил прокомментировать введение Национального дня молитвы, однако, не в совершенстве владея украинским языком, вместо слова "запоздавшая" сказал "запиздала", чем вызвал смех у коллег, которые не сдержались и вслух начали смеяться.
Давид Арахамия
После его слов в зале раздался смех, а спикер парламента Стефанчук не сдержал эмоций — даже прикрыл лицо рукой.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины приняла постановление "Об установлении Национального дня молитвы 24 февраля". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав текст постановления.
Так, Национальный день молитвы введен с целью "отдать уважение всем, кто положил свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины на протяжении веков и на современном этапе — от вооруженной агрессии Российской Федерации, выразить искреннюю признательность защитникам и защитницам, которые ценой собственной жизни и здоровья мужественно защищают мир, свободу, изначальные ценности Украинского народа и ускоряют победу Украины, вознося к Богу молитву благодарности за то, что в день начала открытой войны Российской Федерации против Украины дал нам силу и возможность защитить суверенитет и независимость нашего государства”. В Национальный день молитвы, который украинцы будут отмечать ежегодно 24 февраля, будут проводиться соответствующие религиозные мероприятия.
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