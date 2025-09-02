Мэр Днепра Борис Филатов вспомнил времена, когда экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий еще был в должности и нардепов прошлого созыва.

«Безумный спикер безумного парламента»: Борис Филатов об Андрее Парубии

"Это был безумный состав парламента. Где смешались все: от бывших рыгов до командиров добробатов и националистов, от отвратительных олигархов до откровенных нищих, от депутатов нескольких созывов до совершенно случайных людей. Мы спорили, ссорились, а иногда бились между собой. Но никогда не были молчаливым стадом, давящим на кнопки "по команде". Почивай с Богом, безумный спикер безумного парламента. Имел честь быть с тобой знакомым", – написал мэр Днепра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что подозреваемый по делу об убийстве народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия, которое произошло 30 августа во Львове, признал свою вину перед журналистами.

Мужчина рассказал журналистам "Мы-Украина", что убийство экс-спикера Верховной Рады стало его "личной местью украинским властям", однако проигнорировал утверждение о том, что политик находился в оппозиции. Задержанный отметил, что шантажа со стороны РФ не было, как до этого писали некоторые СМИ. Говорит, что хочет, чтобы его скорее осудили, обменяли на военнопленных, и он уехал в РФ искать тело своего сына.

Также "Комментарии" писали , что Андрея Парубия убили во Львове, когда он направлялся в спортзал на улице Ефремова. Нападающий, замаскированный под курьера службы доставки, подкрался сзади и произвел восемь выстрелов. Преступник скрылся с места происшествия, после чего во Львове объявили план "Сирена". Спецоперация продолжалась всю ночь, а уже утром 1 сентября подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.