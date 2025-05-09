Безуглая подала на нардепа от «Слуги народа» в СБУ и назвала его «чертом»

Сегодня, 9 мая, нардепка Марьяна Безуглая отреагировала на публикацию нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, в которой он поздравил "братцев" с "днем победы в великой отечественной войне" на русском языке.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

"Подаю на этого черта в СБУ. Пусть только не отреагируют. Напомню, неделю назад он вообще координировал голосование нескольких десятков "слуг" в ВРУ", – написала Марьяна Безуглая.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что Бужанский 9 мая поздравил украинцев с советским лозунгом "с Днем Победы", ассоциируемым с российской военной пропагандой. Такие формулировки используются страной-агрессором для оправдания вторжения на территорию Украины и воспевания армии, совершающей военные преступления.

В тот день, когда в РФ проходили традиционные парады, а диктатор Владимир Путин произносил речи, прославляя свои войска и умалчивая роль Украины в победе над нацизмом, Бужанский публично обратился к своим "братьям".

Бужанский был единственным депутатом Верховной Рады, не поддержавшим законопроект о признании 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом.

Также "Комментарии" писали , что во время парада в Москве российский диктатор Владимир Путин заявил, что представители разных национальностей, воевавших во Второй мировой, это "русские солдаты".

"Наша обязанность — хранить в памяти подвиг разных представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории российскими солдатами", — заявил он. Он также заявил, что вся страна-агрессор поддерживает участников так называемой "СВО", которой россияне называют полномасштабную войну в Украине.