Арахамия рассказал, как чиновники могут лишить возможности распоряжаться бюджетом

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что региональные власти должны прекратить тратить государственные средства на закупку товаров и услуг, которые не являются приоритетными во время войны, парламент может ограничить их использование. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Давид Арахамия озвучил у себя в Telegram.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

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"Хочу обратиться к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и всем другим лицам, ответственным за процедуры закупок в нашем государстве, независимо от политической окраски. В обществе назревает очень серьезное недовольство вашими действиями. Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок", — отметил Арахамия.

По его словам, скандалы, связанные с закупкой барабанов, люксовых овощерезок, расходованием средств на ремонты стадионов и перекладывание брусчатки "в значительной степени дестабилизируют общество, которое живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистичный взгляд на будущее".



При этом Арахамия добавил, что защитники просто шокированы подобными новостями.

Глава фракции СН подчеркнул, что в парламенте сейчас активно обсуждается возможность ограничения распоряжения средствами региональных чиновников.

"Но останавливает нас лишь то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие похожие месседжи", — отметил он.

Арахамия отметил, что это последнее предупреждение для региональной власти.

"Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что отнюдь не приближает нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", — подытожил он.

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