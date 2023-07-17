Арахамия рассказал, как чиновники могут лишить возможности распоряжаться бюджетом

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Кравцев Сергей
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что региональные власти должны прекратить тратить государственные средства на закупку товаров и услуг, которые не являются приоритетными во время войны, парламент может ограничить их использование. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Давид Арахамия озвучил у себя в Telegram.
Давид Арахамия. Фото: из открытых источников
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По его словам, скандалы, связанные с закупкой барабанов, люксовых овощерезок, расходованием средств на ремонты стадионов и перекладывание брусчатки "в значительной степени дестабилизируют общество, которое живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистичный взгляд на будущее".
При этом Арахамия добавил, что защитники просто шокированы подобными новостями.
Глава фракции СН подчеркнул, что в парламенте сейчас активно обсуждается возможность ограничения распоряжения средствами региональных чиновников.
Арахамия отметил, что это последнее предупреждение для региональной власти.
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