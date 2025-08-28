Зеленского возмутило решение Венгрии: на какой циничный шаг пошел Будапешт

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Венгрии запретить въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, известному по позывному "Мадяр". Будапешт не только ограничил въезд в свою страну, но и распространил запрет на всю Шенгенскую зону.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский назвал решение Венгрии "возмутительным" и обвинил венгерских чиновников в манипуляциях.

"Когда наши люди ликвидируют последствия одной из самых масштабных российских террористических атак, мы видим очередную попытку венгерских чиновников выставить черное белым и переложить на Украину вину за войну", — указал Зеленский.

Президент напомнил, что Украина приняла все международные инициативы по миру, в то время как Россия отвергла их. Однако Венгрия продолжает обвинять Украину, несмотря на то, что со стороны Будапешта не было справедливой реакции на российский удар по Киеву, где погибли 17 человек, в том числе четверо детей.

"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, являющегося этническим венгром и гражданином Украины, то это может вызвать только возмущение", — говорится в заявлении президента.

Напомним, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о запрете въезда для "Мадяра" связано с атакой на нефтепровод "Дружба", обеспечивающий Венгрию российской нефтью. По словам дипломата, этот удар якобы был "нападением на суверенитет" его страны.

