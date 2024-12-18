Зеленский жестко ответил на идею Трампа о "скором окончании войны"

Избранный президент США Дональд Трамп намерен быстро завершить войну, но Украина не согласится с миром, что ставит под угрозу ее независимость. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Parisien .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что Трамп демонстрирует стремление к скорейшему завершению войны, о чем он заявил во время встречи в Париже. Однако Зеленский отметил, что Трамп пока не владеет полным объемом необходимой информации, включая разведданные и дипломатические детали. По его словам, более конструктивные переговоры с избранным президентом США возможны после его инаугурации, когда Трамп получит доступ ко всем данным.

"Я вижу у него волю завершить эту войну. Но он знает и мою позицию: завершить войну за счет Украины не получится. Украина слишком долго боролась за свою независимость и суверенитет. Мы не сдаемся, сколько бы ни было голосов, посредников или лоббистов Путина в Европе. Ни один президент или премьер-министр на любом континенте не сможет заставить нас забыть. простить эти убийства. Мы не простим", — подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что любой мир за счет Украины несправедлив и создает опасный прецедент для других диктаторов. Зеленский предупредил, что безнаказанность Путина, как это было в случаях с Чечней или Грузией, может иметь разрушительные последствия: "Он вернется как бумеранг". Он призвал не допустить сценарий, при котором война замораживается, а переговоры с Россией откладываются на потом.

Зеленский признал, что усталость от войны ощутима, но украинцы понимают, что Путин не прекратит агрессии, ведь он не воспринимает Украину как независимое государство. По его мнению, единственным путем является остановить агрессора и обеспечить справедливый мир.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский в очередной раз ответил, снизят ли мобилизационный возраст в Украине . Украина получила от международных партнеров рекомендации по возможному снижению мобилизационного возраста. Однако президент Владимир Зеленский в разговоре с изданием Le Parisien подчеркнул, что ключевым фактором в современной войне является возраст мобилизованных, а технологический уровень вооруженных сил.

Президент подчеркнул, что в современных условиях война зависит не только от численности армии, но и ее способности применять высокотехнологичное оружие.