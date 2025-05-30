Зеленский заявил об очередном обмане со стороны РФ: что произошло

Глава украинского государства Владимир Зеленский уверен, что российская сторона не передала так называемый "меморандум" ни США, ни Украине, ни Турции вполне сознательно. Это тактика затянуть время и продемонстрировать имитацию переговорного мирного процесса. При этом Москва нарушила свое обещание, потому что обещала передать так называемый "меморандум" заблаговременно, как Киеву, так и другим партнерам для ознакомления. Как передает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в своем традиционном обращении к украинцам 29 мая.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы более недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали", – отметил украинский лидер.

Он уточнил, что так называемый "меморандум" не получила даже Турция, несмотря на то, что это страна, которая принимала первую встречу.

Президент добавил, что россияне делают все, чтобы "встречи были пустыми", и это еще одна причина усилить санкционное давление на них.

Читайте также на портале "Комментарии" — США ожидают, что Россия и Украина проведут очередной раунд прямых переговоров на следующей неделе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон все активнее рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если российский диктатор Путин не прекратит агрессию против Украины. Такую позицию во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил исполняющий обязанности заместителя постпредставителя США при ООН Джон Келли.



