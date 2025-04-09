Зеленский заявил о вероятности новой войны: что ему известно

Существует серьезная вероятность начала военного противостояния между Израилем и Ираном, учитывая поставки союзнику США на Ближнем Востоке американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, имеющихся в ограниченном количестве.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.

Он напомнил, что Украина неоднократно обращалась в США с просьбой о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны. В частности, эта тема поднималась во время последнего телефонного разговора президента Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, который, по словам Зеленского, "пообещал подумать, что можно сделать".

"Я никогда не сравниваю ни конфликты, ни войны. Всегда плохо, когда теряются человеческие жизни. Но я хотел бы, чтобы мы справедливо смотрели на вещи. Когда мы обращались в Соединенные Штаты по поводу систем "Петриот", нам говорят, что есть дефицит… И в настоящее время есть поставки систем ПВО из США на территорию Израиля. Это говорит о том, что готовятся к возможным военным действиям Израиль — Иран", — заявил Зеленский.

Президент Украины считает такую ситуацию "опасной для всех".

"Но, прежде всего, я хотел бы сказать, что мы фиксируем то, что в США были системы, но Америка говорит такими действиями о своих приоритетах. Я считаю, что это важный сигнал, который мы должны обсуждать", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский призвал министра финансов США "прекратить стучать пальцем". Министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Украину настаивал на подписании соглашения о полезных ископаемых. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

"Я считаю, проблемы господина Бесента в его подходе. Он сказал 'вы сейчас должны это подписать'. Мои коллеги знают, что стучать пальцем по договору и говорить, 'сейчас нужно подписать' — на это я мог только сказать ему 'прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно'", — сказал Зеленский.

По его словам, Бессент, вероятно, ожидал иного формата диалога с украинской стороной. Однако, как отметил президент, Украина продемонстрировала достойную позицию в ходе переговоров.