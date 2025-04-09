Зеленский заявил о вероятности новой войны: что ему известно

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Существует серьезная вероятность начала военного противостояния между Израилем и Ираном, учитывая поставки союзнику США на Ближнем Востоке американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, имеющихся в ограниченном количестве.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ.
Он напомнил, что Украина неоднократно обращалась в США с просьбой о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны. В частности, эта тема поднималась во время последнего телефонного разговора президента Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом, который, по словам Зеленского, "пообещал подумать, что можно сделать".
Президент Украины считает такую ситуацию "опасной для всех".
"Но, прежде всего, я хотел бы сказать, что мы фиксируем то, что в США были системы, но Америка говорит такими действиями о своих приоритетах. Я считаю, что это важный сигнал, который мы должны обсуждать", — добавил он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский призвал министра финансов США "прекратить стучать пальцем". Министр финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Украину настаивал на подписании соглашения о полезных ископаемых. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.
Новости