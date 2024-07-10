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Зеленский заявил о сигнале Путина: что сделал российский диктатор

Владимир Зеленский заявил, что все украинцы очень сильно хотят убить Путина из-за удара по детской больнице.

сегодня, 11:22 comments1973
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По словам Зеленского, в такие моменты он хотел бы убить российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский заявил о сигнале Путина: что сделал российский диктатор

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана заявил, что Россия специально нанесла удар по детской больнице. Президент признался, что во время этой атаки по украинским детям он хотел убить Путина.

"Я отец, я президент, я человек. Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают – в такие моменты ты хочешь убить Путина. Все из нас хотят этого, очень сильно", – сказал Зеленский.

По словам президента, Путин не думает о том, что происходит в Украине. Зеленский отмечает, что трагедия российского удара в том, что ракета не была нацелена на военный объект, а летела точно в детскую больницу.

Зеленский считает, что это очередной сигнал Путина накануне саммита НАТО и всем союзникам Украины. Сигнал российского диктатора состоит в том, что он не остановится ни перед чем и будет продолжать войну в Украине даже таким образом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые лидеры отреагировали на российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Они осудили очередную атаку России на гражданские объекты в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, кто несет ответственность за российский ракетный удар по детской больнице. Поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер заявила, что это исключительно ответственность России.





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Вячеслав

сегодня, 15:18

Іван Сірко, почему само проголошений, его выбрали на выборах, признали большинство стран

Іван Сірко

сегодня, 12:37

само проголошений призидент зеленський як був брехуном так брехуном і залишився. хоче він лише грабувати та знищувати Український народ, а хотів бі іншого давно би і свое озброення було і до москви бі дошли, а він ракетну програму на 30 рік задвинув.

Ігор

сегодня, 10:33

Як охоче бородатий Карла турбується на трагедії. А після війни згадувати про зникнення коштів часів Губки Ющенка на цю лікарню? А персонал не займався здирництвом, як в усіх лікарнях? Кожен крок в Україні на таких цінностях і поглядах божого народу! Досі, попри біду, ніхто не змінюється, не визнав не покаявся.


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