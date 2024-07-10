Зеленский заявил о сигнале Путина: что сделал российский диктатор

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По словам Зеленского, в такие моменты он хотел бы убить российского диктатора Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана заявил, что Россия специально нанесла удар по детской больнице. Президент признался, что во время этой атаки по украинским детям он хотел убить Путина.
По словам президента, Путин не думает о том, что происходит в Украине. Зеленский отмечает, что трагедия российского удара в том, что ракета не была нацелена на военный объект, а летела точно в детскую больницу.
Зеленский считает, что это очередной сигнал Путина накануне саммита НАТО и всем союзникам Украины. Сигнал российского диктатора состоит в том, что он не остановится ни перед чем и будет продолжать войну в Украине даже таким образом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые лидеры отреагировали на российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Они осудили очередную атаку России на гражданские объекты в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, кто несет ответственность за российский ракетный удар по детской больнице. Поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер заявила, что это исключительно ответственность России.
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Вячеслав
сегодня, 15:18
Іван Сірко, почему само проголошений, его выбрали на выборах, признали большинство стран
Іван Сірко
сегодня, 12:37
само проголошений призидент зеленський як був брехуном так брехуном і залишився. хоче він лише грабувати та знищувати Український народ, а хотів бі іншого давно би і свое озброення було і до москви бі дошли, а він ракетну програму на 30 рік задвинув.
Ігор
сегодня, 10:33
Як охоче бородатий Карла турбується на трагедії. А після війни згадувати про зникнення коштів часів Губки Ющенка на цю лікарню? А персонал не займався здирництвом, як в усіх лікарнях? Кожен крок в Україні на таких цінностях і поглядах божого народу! Досі, попри біду, ніхто не змінюється, не визнав не покаявся.