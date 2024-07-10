Зеленский заявил о сигнале Путина: что сделал российский диктатор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. По словам Зеленского, в такие моменты он хотел бы убить российского диктатора Владимира Путина.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана заявил, что Россия специально нанесла удар по детской больнице. Президент признался, что во время этой атаки по украинским детям он хотел убить Путина.

"Я отец, я президент, я человек. Когда ты видишь этих людей, родителей, когда их дети умирают – в такие моменты ты хочешь убить Путина. Все из нас хотят этого, очень сильно", – сказал Зеленский.

По словам президента, Путин не думает о том, что происходит в Украине. Зеленский отмечает, что трагедия российского удара в том, что ракета не была нацелена на военный объект, а летела точно в детскую больницу.

Зеленский считает, что это очередной сигнал Путина накануне саммита НАТО и всем союзникам Украины. Сигнал российского диктатора состоит в том, что он не остановится ни перед чем и будет продолжать войну в Украине даже таким образом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мировые лидеры отреагировали на российский удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Они осудили очередную атаку России на гражданские объекты в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США объяснили, кто несет ответственность за российский ракетный удар по детской больнице. Поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер заявила, что это исключительно ответственность России.







