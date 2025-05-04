logo

BTC/USD

95267.63

ETH/USD

1825.26

LTC/USD

85.72

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня: что сделала Россия
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня: что сделала Россия

Россия продолжит атаковать Украину, несмотря на заявления Путина, идти на "перемирие" на День победы.

4 мая 2025, 11:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин показывает цинизм высочайшего уровня прося о "перемирии" на День победы, тогда как Россия продолжает постоянно наносить удары ракетами, дронами и авиабомбами.

Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня: что сделала Россия

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские атаки по Украине, которые произошли в ночь на 4 мая. Россия нанесла удары по Киеву, Черкассам, а также в Николаевской, Харьковской и Киевской областях, использовав 165 ударных беспилотников.

Зеленский отметил, что многочисленные атаки России происходят в то время как Путин просил о "перемирии".

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов", — заявил Зеленский.

Президент объяснил, что Украина выступает за реальное перемирие, а не только тогда, когда это выгодно России.

"Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но по меньшей мере на месяц, чтобы покончить с войной. Если тишина, то каждый день, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", — подытожил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение для иностранных лидеров, решивших приехать на парад в Москву на 9 мая. По словам президента, Украина им не может гарантировать безопасность на территории России.

Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Путина, в котором он сказал, что перемирие России с Украиной неизбежно. По его словам, это вопрос времени.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14070
Теги:

Новости

Все новости