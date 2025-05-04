Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня: что сделала Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин показывает цинизм высочайшего уровня прося о "перемирии" на День победы, тогда как Россия продолжает постоянно наносить удары ракетами, дронами и авиабомбами.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские атаки по Украине, которые произошли в ночь на 4 мая. Россия нанесла удары по Киеву, Черкассам, а также в Николаевской, Харьковской и Киевской областях, использовав 165 ударных беспилотников.

Зеленский отметил, что многочисленные атаки России происходят в то время как Путин просил о "перемирии".

"Россияне просят тишину на 9 мая, а сами бьют каждый день по Украине. Это цинизм высочайшего уровня. За эту неделю Россия применила против Украины более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов", — заявил Зеленский.

Президент объяснил, что Украина выступает за реальное перемирие, а не только тогда, когда это выгодно России.

"Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но по меньшей мере на месяц, чтобы покончить с войной. Если тишина, то каждый день, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", — подытожил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение для иностранных лидеров, решивших приехать на парад в Москву на 9 мая. По словам президента, Украина им не может гарантировать безопасность на территории России.

Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Путина, в котором он сказал, что перемирие России с Украиной неизбежно. По его словам, это вопрос времени.