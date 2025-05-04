Зеленский заявил о цинизме наивысшего уровня: что сделала Россия

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин показывает цинизм высочайшего уровня прося о "перемирии" на День победы, тогда как Россия продолжает постоянно наносить удары ракетами, дронами и авиабомбами.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские атаки по Украине, которые произошли в ночь на 4 мая. Россия нанесла удары по Киеву, Черкассам, а также в Николаевской, Харьковской и Киевской областях, использовав 165 ударных беспилотников.
Зеленский отметил, что многочисленные атаки России происходят в то время как Путин просил о "перемирии".
Президент объяснил, что Украина выступает за реальное перемирие, а не только тогда, когда это выгодно России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение для иностранных лидеров, решивших приехать на парад в Москву на 9 мая. По словам президента, Украина им не может гарантировать безопасность на территории России.
Также "Комментарии" писали о заявлении Владимира Путина, в котором он сказал, что перемирие России с Украиной неизбежно. По его словам, это вопрос времени.
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