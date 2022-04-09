Зеленский заявил, что решение о прекращении войны в Украине зависит от одного человека

Украина на сегодняшний день не имеет другой альтернативы, кроме как участвовать в переговорах с РФ, садиться за стол переговоров с президентом России Путиным, потому что от его решения завесит, когда прекратится война. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Bild" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, Украина ждет на прямые переговоры с Россией, даже несмотря на то, что произошло на Киевщине и в Краматорске.

Владимир Зеленский отметил, что переговоры с президентом России Путиным нужны для того, чтобы прекратить войну в Украине. Другой силы и другого пути, как добиться прекращения огня в Украине нет. Зеленский высказал убеждение, что только Путин решает, когда может закончиться война в Украине.

Отметим, ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что неизвестно, когда и где может состояться встреча президентов Украины и России. Арахамия отметил, что делегации провели большую работу и обсудили все волнующие вопросы. Теперь можно говорить о прямой встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого хозяин Кремля согласился провести переговоры в "нормандском формате" в Будапеште с участием президента Украины, президента Франции и канцлера Германии. Якобы Путин не стал возражать против такой встречи.





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