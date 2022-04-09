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Зеленский заявил, что решение о прекращении войны в Украине зависит от одного человека

Президент Зеленский заявил, сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров

сегодня, 11:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина на сегодняшний день не имеет другой альтернативы, кроме как участвовать в переговорах с РФ, садиться за стол переговоров с президентом России Путиным, потому что от его решения завесит, когда прекратится война. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Bild" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что решение о прекращении войны в Украине зависит от одного человека

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, Украина ждет на прямые переговоры с Россией, даже несмотря на то, что произошло на Киевщине и в Краматорске.

Владимир Зеленский отметил, что переговоры с президентом России Путиным нужны для того, чтобы прекратить войну в Украине. Другой силы и другого пути, как добиться прекращения огня в Украине нет. Зеленский высказал убеждение, что только Путин решает, когда может закончиться война в Украине.

Отметим, ранее глава украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что неизвестно, когда и где может состояться встреча президентов Украины и России. Арахамия отметил, что делегации провели большую работу и обсудили все волнующие вопросы. Теперь можно говорить о прямой встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого хозяин Кремля согласился провести переговоры в "нормандском формате" в Будапеште с участием президента Украины, президента Франции и канцлера Германии. Якобы Путин не стал возражать против такой встречи.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/selenskyj-im-bild-interview-ich-weine-nicht-mehr-79716844.bild.html#fromWall
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Обсуждения

Павел

сегодня, 15:38

Цитата: "..решение о прекращении войны в Украине зависит от одного человека" Не нужно обольщаться. Не от ПупКина все зависит- он слуга Сатаны. И, поверив Лукавому, теперь просто спасает свою гнилую шкуру. Проблема в московитском имперском народе- они одержимы величием!!! ОДЕРЖИМЫ!!!

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