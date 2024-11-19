Зеленский заявил, что понимает только прямой контакт, а не голоса из СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признает лишь прямые контакты с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом и не учитывает неофициальные заявления в медиа. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Контакты с президентом Трампом у меня были. Я понимаю только прямые контакты между президентами. А что касается команды – у них есть свои контакты. Любые неофициальные на данный момент голоса в средствах массовой информации я не воспринимаю", – подчеркнул Зеленский.

Президент выразил уверенность в скорейшем налаживании рабочих процессов между его администрацией и командой Дональда Трампа.

"Что касается поездки в командировку моего главы Офиса (руководителя Офиса президента Андрея Ермака), она будет в Соединенные Штаты", – добавил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский впервые сделал заявление об ударах по РФ. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможный первый удар по американским дальнобойным ракетам ATACMS по составу боеприпасов в Брянской области России. Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Глава государства воздержался от уточнений по применению ATACMS по целям на территории РФ, но подчеркнул, что Украина уже располагает дальнобойным оружием. Среди нее, по словам Зеленского, есть беспилотники собственного производства и несколько модифицированных "Нептун".

Зеленский также подтвердил, что западные партнеры предоставили разрешение Украине на удары по российской территории посредством современного вооружения.

