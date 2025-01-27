Зеленский заявил, что хочет узнать, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в том, о чем договаривались президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин во время встречи в Женеве 16 июня 2021 года.

Путин и Байден в Швейцарии (фото из открытых источников)

Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio .

"Мы до сих пор не знаем, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии... Дальше вы все это знаете, все эти детали. Я думаю, вам они в большинстве своем известны, потому что я думаю, что всех деталей даже мы не знаем – мы предполагаем", – заявил президент Украины.

Зеленский также выразил уверенность, что со временем история прольет свет на эту встречу и все ее аспекты.

"Мне до сих пор очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии. Я хотел бы знать, если честно. История нам обязательно это расскажет", — добавил глава государства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, есть ли в планах демобилизация . журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, обнародованной на YouTube-каналы Офиса Президента.

Он подчеркнул, что военное положение предполагает мобилизацию как человеческих, так и материальных ресурсов страны.

"Это вызов этой войны. Поэтому нужно максимально ускорить ее завершение, заставив Россию прекратить боевые действия. Сегодня мы обороняемся. Если завтра половина нашей армии пойдет домой, тогда нужно было сдаваться еще в первый день", — заявил президент.

Зеленский уверен, что любая массовая демобилизация украинских защитников предоставит Владимиру Путину возможность одержать победу.



