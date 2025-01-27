Зеленский заявил, что хочет узнать, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский выразил заинтересованность в том, о чем договаривались президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин во время встречи в Женеве 16 июня 2021 года.
Путин и Байден в Швейцарии (фото из открытых источников)
Об этом Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio .
Зеленский также выразил уверенность, что со временем история прольет свет на эту встречу и все ее аспекты.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил, есть ли в планах демобилизация . журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, обнародованной на YouTube-каналы Офиса Президента.
Он подчеркнул, что военное положение предполагает мобилизацию как человеческих, так и материальных ресурсов страны.
Зеленский уверен, что любая массовая демобилизация украинских защитников предоставит Владимиру Путину возможность одержать победу.
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