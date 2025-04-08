Зеленский заинтриговал заявлением о новой операции в России: куда зашли ВСУ

Глава украинского государства Владимир Зеленский впервые официально подтвердил проведение операции ВСУ в Белгородской области Российской Федерации. По его словам, активные действия в приграничных районах государства-агрессора являются обоснованным ответом на российское вторжение. Как передает портал "Комментарии", свое заявление украинский лидер сделал в традиционном вечернем обращении к украинскому народу 7 апреля.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Отдельно докладывал сегодня Главком Александр Сырский: фронт, наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла", – отметил президент.

Это первое публичное подтверждение на самом высоком уровне о пребывании украинских подразделений в Белгородской области. Ранее такие операции официально не комментировались.

Зеленский отметил, что основной целью этих действий является защита украинских громад на Сумщине и Харьковщине, которые систематически подвергаются обстрелам со стороны вражеских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — казалось бы эффективные украинские средства РЭБ лишили россиян важного преимущество в ее мощнейшем оружии – высокоточных авиабомбах, блокируя сигналы между бомбами и их навигационными спутниками. В итоге множество бомб стали отклоняться от цели, приземляясь просто в полях. Однако, совсем иная ситуация на территории Белгородской области, где ВСУ пытаются проводить свой рейд. Там эти помехи могут не действовать. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс.

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ зашли в Белгородскую область: в НАТО рассказали детали и показали карту.



