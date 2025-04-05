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Зеленский заинтриговал: войска этих стран будут среди первых в Украине

Президент проинформировал, что французские и британские войска будут среди первых в Украине

сегодня, 07:52
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Кравцев Сергей

Французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. Они главные представители европейского континента. Об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Зеленский заинтриговал: войска этих стран будут среди первых в Украине

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, что французские и британские войска будут среди первых, кто прибудет в Украину.

По его словам, эти страны являются главными представителями европейского континента.

Президент также обратил внимание, что пока не может рассказать, когда именно контингент этих стран приедет, а также в каком количестве, поскольку это нарушает имеющиеся договоренности с партнерами.

"Я уверен, абсолютно, что (французские и британские войска – ред.) будут среди первых", — подчеркнул украинский лидер.

Отметим, 4 апреля, в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных". В диалоге принимал участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине. Она состоится на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении делегации Великобритании при НАТО в Х (Twitter).

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Франции Эммануэль Макрон может стать контактным лицом Европы для проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным относительно мира в Украине. Об этом пишет The Telegraph.

В публикации говорится, что некоторые члены "коалиции решительных" настаивают на том, чтобы Макрон возглавил процесс взаимодействия с Россией в рамках усилий по поддержке и помощи Киеву. 

Президента Франции и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые больше всего прилагают усилий по помощи Украине от европейцев, называют наиболее вероятными переговорщиками с Кремлем.




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