Зеленский заинтриговал: неделя будет особенно весомой для нашей защиты

Как передает издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский отметил важность наступившей недели для победы Украины. Уже ведется подготовка к запланированным событиям, подчеркнул глава украинского государства в своем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", — заявил Владимир Зеленский.

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Стоит отметить, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Точные сроки наступательных операций напрямую зависят от погодных условий. Но помимо соответствующих погодных условий Украина по-прежнему нуждается в поставке обещанной союзниками тяжелой боевой техники, а также боеприпасов.

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