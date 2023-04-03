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Зеленский заинтриговал: неделя будет особенно весомой для нашей защиты

По словам главы государства, уже идет подготовка к запланированным событиям и решениям

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", президент Владимир Зеленский отметил важность наступившей недели для победы Украины. Уже ведется подготовка к запланированным событиям, подчеркнул глава украинского государства в своем видеообращении к украинцам.

Зеленский заинтриговал: неделя будет особенно весомой для нашей защиты

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Следующая неделя будет особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе. Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", — заявил Владимир Зеленский.


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Стоит отметить, недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия готовится к весеннему контрнаступлению, которое должно начаться в течение апреля-мая. Точные сроки наступательных операций напрямую зависят от погодных условий. Но помимо соответствующих погодных условий Украина по-прежнему нуждается в поставке обещанной союзниками тяжелой боевой техники, а также боеприпасов.                            

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные за март 2023 смогли уничтожить рекордное с начала российского вторжения число оккупантов – 24,1 тыс. военных. Тем временем в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что крах очередных задач оккупационной армии (захвату к 31 марта всей территории Донецкой и Луганской областей) может привести к кадровым изменениям в высшем военном руководстве страны-агрессора. О чём говорит фактический провал нового российского "большого наступления"? Чего в обозримом будущем (месяц-два) ожидать на военном и дипломатическом фронтах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5718
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