Зеленский выступит перед парламентом Швейцарии: почему это важно

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский впервые выступит перед парламентом нейтральной Швейцарией. Посольство Украины направило соответствующий запрос, а 5 мая обе палаты парламента дали согласие.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что видеообращение Зеленского, вероятно, произойдет во время летней сессии. Она стартует 30 мая. Окончательно дату утвердят после консультаций с украинскими властями.

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Как известно, с 1970 года перед Федеральным собранием Швейцарии выступили лишь 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты и представители международных организаций, министр иностранных дел и председатель Сената. Однако это будет первое в истории страны виртуальное обращение иностранного лидера.

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