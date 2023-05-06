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Зеленский выступит перед парламентом Швейцарии: почему это важно

Это будет первое в истории Швейцарии виртуальное обращение иностранного лидера

сегодня, 13:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский впервые выступит перед парламентом нейтральной Швейцарией. Посольство Украины направило соответствующий запрос, а 5 мая обе палаты парламента дали согласие.

Зеленский выступит перед парламентом Швейцарии: почему это важно

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что видеообращение Зеленского, вероятно, произойдет во время летней сессии. Она стартует 30 мая. Окончательно дату утвердят после консультаций с украинскими властями.


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Как известно, с 1970 года перед Федеральным собранием Швейцарии выступили лишь 28 приглашенных спикеров. Среди них были президенты и представители международных организаций, министр иностранных дел и председатель Сената. Однако это будет первое в истории страны виртуальное обращение иностранного лидера.

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Также издание "Комментарии" сообщало – мир находится в переломном моменте: Байден сделал заявление о войне в Украине.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле признали, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.




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