logo

BTC/USD

25842.70

ETH/USD

1633.85

LTC/USD

64.11

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ

Это самое главное - мы двигаемся, подчеркнул президент Украины

сегодня, 14:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Несмотря на критику и замечание с разных сторон украинские защитники не прекращают движение вперед, шаг за шагом освобождая украинскую территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом президент написал в своем Telegram-канале.

Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Несмотря ни на что, хоть бы что кто говорил — вперед. И это самое главное: мы движемся", — подчеркнул президент.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Глава государства также показал яркие фото, на которых засняты украинские военные.

Отметим, Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинские контрнаступательные действия стартовали. Позже стало известно, что наши защитники деоккупировали от россиян немало территории на востоке и юге. Также президент подтвердил, что темпы контрнаступления могли бы быть намного быстрее, если бы не плохие погодные условия в начале лета, а также медлительность некоторых западных партнеров Украины с поставками вооружения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вошла в осень, которая в дипломатическом плане обещает быть очень непростой, о чем предупреждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Речь в частности, о попытках усадить Украину за стол переговоров с Россией без деоккупации наших территорий, фактически – "заморозить войну". В качестве примера недоговороспособности Путина глава украинского МИД привел пример главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. То считал, что после мятежа 23-24 июня "договорился" с Путиным. А в итоге был взорван 23 августа вместе с другой верхушкой вагнеровцев в самолете. Как нам отбиться от волны псевдомиротворцев, которая с началом политического сезона может набрать силу? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – не только военный: Зеленский назвал еще один путь деоккупации Крыма.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!