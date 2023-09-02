Зеленский высказался о контрнаступлении ВСУ

Несмотря на критику и замечание с разных сторон украинские защитники не прекращают движение вперед, шаг за шагом освобождая украинскую территорию. Как передает портал "Комментарии", об этом президент написал в своем Telegram-канале.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Несмотря ни на что, хоть бы что кто говорил — вперед. И это самое главное: мы движемся", — подчеркнул президент.

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Глава государства также показал яркие фото, на которых засняты украинские военные.

Отметим, Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинские контрнаступательные действия стартовали. Позже стало известно, что наши защитники деоккупировали от россиян немало территории на востоке и юге. Также президент подтвердил, что темпы контрнаступления могли бы быть намного быстрее, если бы не плохие погодные условия в начале лета, а также медлительность некоторых западных партнеров Украины с поставками вооружения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вошла в осень, которая в дипломатическом плане обещает быть очень непростой, о чем предупреждал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Речь в частности, о попытках усадить Украину за стол переговоров с Россией без деоккупации наших территорий, фактически – "заморозить войну". В качестве примера недоговороспособности Путина глава украинского МИД привел пример главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. То считал, что после мятежа 23-24 июня "договорился" с Путиным. А в итоге был взорван 23 августа вместе с другой верхушкой вагнеровцев в самолете. Как нам отбиться от волны псевдомиротворцев, которая с началом политического сезона может набрать силу? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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