Зеленский высказался о компромиссе по признанию оккупированных территорий частью РФ

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предусматривал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал во время встречи с представителями Международной медиарады.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский отметил, что для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

"Кто бы что ни хотел. Пусть хоть все союзники мира объединятся — мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Для нас они всегда будут оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся", – заявил украинский лидер.

Президент обратил внимание, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы, поскольку любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.

"Путина нельзя субъективизировать в этих в этой истории. Он нарушил все. Он виноват и должен это осознать. Но его не остановить, если разговаривать с ним на равных – это проигрыш для Украины", – заявил президент Украины.

Владимир Зеленский отдельно отметил, что завершение активной фазы войны является главным приоритетом для страны.

"Мы должны найти все возможности, чтобы закончить горячую стадию войны. Это вопрос номер один. Переговоров может быть много, но главное – остановить активную фазу. Это номер один гарантии безопасности", – заявил Зеленский.

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