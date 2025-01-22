Зеленский высказался о компромиссе по признанию оккупированных территорий частью РФ

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предусматривал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Зеленский сделал во время встречи с представителями Международной медиарады.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Зеленский отметил, что для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.
Президент обратил внимание, что диалог с Россией должен происходить только с позиции силы, поскольку любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.
Владимир Зеленский отдельно отметил, что завершение активной фазы войны является главным приоритетом для страны.
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Три анонимных собеседника Радио Свободы заявили, что в случае отказа США участвовать в миротворческой миссии убедить население Европы отправить своих военных в Украину будет очень сложно.
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