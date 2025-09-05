Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Собеседники обсудили ключевые темы – то, что принципиально для Украины и то, что принципиально для Словакии.

Зеленский встретился с другом Путина: на что согласился Фицо

"Проинформировал о нашем разговоре вчера с Президентом Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, о архитектуре безопасности для Европы. И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз.

"Это очень важно. Все равно видим и то, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Также важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны.

Спасибо за встречу. Важно, что есть этот диалог, и будем его продолжать", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Венгрия и Словакия обратились в руководящие органы Европейского Союза с просьбой отменить санкции против шести российских бизнесменов в обмен на продление других санкций против России. Об этом пишет RadioFreeEurope/RadioLiberty.

Журналисты подчеркнули, что это не первый случай, когда Венгрия и Словакия выступают в роли адвокатов русских богачей. Требуя исключения из списков санкций в обмен на поддержку других санкций ЕКС против России. В оправдание Орбан и Фицо заявляют, что от санкций против российских бизнесменов больше всего проигрывает сам ЕС, а не Кремль.