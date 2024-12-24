Украина предлагала Словакии компенсацию убытков, которые они получат в результате отказа от российского газа, однако премьер-министр Роберт Фицо отказался. Как передает портал "Комментарии", об этом в микроблоге X сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент сообщил, что после их разговора в Брюсселе, на котором присутствовали европейские лидеры, его ничего не удивляет. Также Зеленский назвал теневые договоренности с российским диктатором Путиным или торговлей государственными интересами, или работой на собственный карман.

"Мы дали ему (Роберту Фицо – ред.) предложение и по возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, и по альтернативам по транзиту – любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему" – прокомментировал Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы решить вопрос поставки газа через украинскую территорию. Впрочем, как отметил политолог Петр Олещук, альтернативных украинскому пути нет.

"Следовательно, Фицо ожидает, что бункерный как-то нажмет на Украину, и та согласится. А как тот может давить? Ну явно не резолюциями Совбеза ООН и не решениями международных судов. То есть других вариантов, кроме как того, что Фицо просил бункреного активизировать террористические акты против гражданских украинцев, просто нет и быть не может", — подчеркнул эксперт.

Конечно, говорит Олещук, сами россияне это зафиксируют и добавят к папке "Фицо", среди прочего компромата.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Европарламенте отреагировали на визит Фицо к Путину.



