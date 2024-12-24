Зеленский все же признался: что предлагал Фицо за отказ от российского газа

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Кравцев Сергей
Украина предлагала Словакии компенсацию убытков, которые они получат в результате отказа от российского газа, однако премьер-министр Роберт Фицо отказался. Как передает портал "Комментарии", об этом в микроблоге X сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Президент сообщил, что после их разговора в Брюсселе, на котором присутствовали европейские лидеры, его ничего не удивляет. Также Зеленский назвал теневые договоренности с российским диктатором Путиным или торговлей государственными интересами, или работой на собственный карман.
Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо ездил в Москву к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы решить вопрос поставки газа через украинскую территорию. Впрочем, как отметил политолог Петр Олещук, альтернативных украинскому пути нет.
Конечно, говорит Олещук, сами россияне это зафиксируют и добавят к папке "Фицо", среди прочего компромата.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Европарламенте отреагировали на визит Фицо к Путину.
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