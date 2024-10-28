Зеленский впервые посетил Исландию: что в повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл с рабочим визитом в Исландию, где примет участие в четвертом саммите "Украина — Северная Европа". Цель этого визита – укрепление сотрудничества со странами Северной Европы и обсуждение ключевых вопросов безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в сообщении Зеленского в telegram.

Зеленский в Исландии. Фото из открытых источников

Зеленский планирует встречи с лидерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, а также с президентом Исландии и представителями парламента. В рамках саммита Украина будет обсуждать со странами Северной Европы поддержку в стратегических направлениях. Среди главных тем – финансирование украинского производства оружия, обеспечение дальнобойными средствами, подготовка украинских военных и расширение оборонной поддержки.

Отдельно внимание уделено вопросам морской безопасности и ограничению деятельности теневого флота РФ, угрожающего стабильности в регионе.

Зеленский подчеркнул, что страны Северной Европы остаются важными партнерами Украины по вопросам защиты от агрессии и восстановления стабильности. Саммит "Украина – Северная Европа" является одним из самых эффективных многосторонних форматов, что позволяет согласовывать общие шаги и реализовывать общие цели.





Ранее "Комментарии" писали, что в то время как Украина фактически отказалась рассматривать Китай как возможного посредника в переговорах с РФ, другое дело – Индия. Киев рассматривает эту страну как такую, которая может помочь завершить войну в Украине. По крайней мере, об этом свидетельствует новое заявление президента Владимира Зеленского о том, что премьер Индии Нарендра Моди мог бы повлиять на завершение войны между Украиной и РФ. В частности, на территории Индии могли бы пройти переговоры между Киевом и Москвой. О чем говорит это заявление президента – по ссылке.