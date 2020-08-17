Зеленский внес изменения в персональный состав СНБО

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 августа, подписал указ,
согласно которому внес изменения в персональный состав Совета национальной
безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба
Офиса президента.
Теперь в состав СНБО входят председатель Службы внешней разведки (СВР) Валерий
Кондратюк, новый руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по
вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин,
вице-премьер-министр Украины-министр по вопросам стратегических отраслей
промышленности Олег Уруский.
В то же время, этим же указом из состава СНБО президент вывел бывшего
руководителя СВР Валерия Евдокимова, бывшего вице-премьер-министра Вадима
Пристайко и экс-главу НБУ Якова Смолия.
Ранее "Комментарии" писали, что в
СНБО предложили экстрадировать из Беларуси в Украину наемников ЧВК "Вагнера".
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей
Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины,
которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании
"Вагнера". Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.
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