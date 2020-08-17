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Зеленский внес изменения в персональный состав СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 324/2020

сегодня, 20:06
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 17 августа, подписал указ, согласно которому внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Теперь в состав СНБО входят председатель Службы внешней разведки (СВР) Валерий Кондратюк, новый руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин, вице-премьер-министр Украины-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Зеленский внес изменения в персональный состав СНБО

В то же время, этим же указом из состава СНБО президент вывел бывшего руководителя СВР Валерия Евдокимова, бывшего вице-премьер-министра Вадима Пристайко и экс-главу НБУ Якова Смолия.

Ранее "Комментарии" писали, что в СНБО предложили экстрадировать из Беларуси в Украину наемников ЧВК "Вагнера". Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос предлагает рассмотреть подачу запроса на выдачу граждан Украины, которых задержали в составе группы боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси.


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