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Зеленский вакцинировался от коронавируса (ФОТО)

Также глава государства призвал остальных украинцев присоединиться к вакцинации

сегодня, 13:12
Автор:

Вечканова Елена

Сегодня, 2 февраля, президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Пост с фотографиями, который подтверждают данный факт, размещен на официально странице политика в Instagram.

Зеленский вакцинировался от коронавируса (ФОТО)

Владимир Зеленский вакцинировался. Фото: ТАСС

Глава государства подчеркнул, что демонстрирует на собственном примере — бояться вакцинации не нужно. Тем более, что украинские медики и военные уже несколько дней, как получают необходимые прививки.

Также Зеленский призвал украинцев записываться в электронную очередь на вакцинацию против коронавируса через портал (или мобильное приложение) "Дія".

Помимо этого сообщается, что вакцинация президента произошла в рамках его совместного с президентом Евросовета визита к украинской армии на Донбассе. 

Стоит отметить, что для вакцинации от коронавируса Владимир Зеленский использовал вакцину индийского производства Covishield от фирмы AstraZeneca.

Напомним, что первая прививка против COVID-19 в Украине была сделана 24 февраля. Первопроходцем-соотечественником стал врач-реаниматолог Евгений Горенко из г. Черкассы. На вакцинацию согласился без всяких уговоров, поскольку считает, что такая процедура способна спасти человеческие жизни. Через несколько дней после введения препарата медик сообщал, что продолжает работать, ведь чувствует себя хорошо. Получается, что вакцинация прошла без осложнений.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленского в публичной вакцинации успел опередить министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник также получил прививку препаратом Covishield.

Также на портале можно узнать, как происходит вакцинация во всем мире и какие страны лидируют в этом процессе.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CL6efNOFZgN/
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