Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Объединенные Арабские Эмираты. Он сообщил о содержательном разговоре с президентом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном в Абу-Даби.

Владимир Зеленский и Мухаммад бин Заид Аль Нагаян

"Одна из наших ключевых тем сегодня – возвращение наших людей из российского плена. Посредничество ОАЭ спасло много жизней. Спасибо за это важное сотрудничество, и сегодня обсудили, как можем его продолжить", – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня было подписано важное экономическое соглашение между Украиной и ОАЭ.

"Документ максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ почти для всех украинских товаров. Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ. Активной была и работа первой леди. Важные вопросы гуманитарного сотрудничества: реабилитация, поддержка больших приемных семей, поддержка наших людей. Спасибо за сотрудничество, которое спасает жизнь и помогает нашим государствам становиться крепче", – отметил президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков по поручению Путина вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде будет посвящена, прежде всего, восстановлению отношений двух стран. Переговоры представителей РФ и США 18 февраля будут посвящены, в частности, подготовке встречи по украинскому урегулированию, заявил Песков. Он также отметил, что Саудовская Аравия была избрана местом переговоров, потому что она устраивает и российскую, и американскую сторону.

Песков назвал положительным фактом разговора среди европейцев о необходимости остановки конфликта в Украине, а также отметил, что пока рано делать выводы на основе заявлений европейских политиков на Мюнхенской конференции. По его словам, никаких предметных переговоров по размещению миротворцев в Украине пока никто не вел, а обсуждать, может ли Европа участвовать в переговорах по Украине, он считает преждевременным. Интересно, что, несмотря на курс на импортозамещение в России, Песков заявил, что западные бренды смогут вернуться в РФ на конкурентной основе, это было бы в пользу российских потребителей.