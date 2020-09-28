Зеленский требует немедленно утвердить стратегию по борьбе с коррупцией

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Екатерина Белоброва
Глава государства Владимир Зеленский призвал Верховную раду ускорить процесс рассмотрения и принятия антикоррупционной стратегии. Законопроект уже внесен Кабинетом министров в Раду, о чем передает пресс-служба Офиса президента.
Согласно данным источника, сегодня прошло заседание совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором обсуждали проект закона "О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 года".
Также украинский гарант напомнил, что именно с лозунгом искоренения коррупции в стране он пришел в политику и уже во время его каденции произошла перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращена уголовная ответственность за незаконное обогащение, внедрен механизм гражданской конфискации имущества и начата работа Высшего антикоррупционного суда.
"Однако этого недостаточно. Общество ожидает системных и скоординированных действий в предупреждении коррупции, эффективных результатов деятельности антикоррупционных органов Украины", — заключил президент.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о неоднозначном законопроекте "об обличителях коррупции", который в обществе нередко называют "законом стукачей".
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