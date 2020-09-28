Зеленский требует немедленно утвердить стратегию по борьбе с коррупцией

Глава государства Владимир Зеленский призвал Верховную раду ускорить процесс рассмотрения и принятия антикоррупционной стратегии. Законопроект уже внесен Кабинетом министров в Раду, о чем передает пресс-служба Офиса президента.

Согласно данным источника, сегодня прошло заседание совета по вопросам антикоррупционной политики, на котором обсуждали проект закона "О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 года".

"Антикоррупционная стратегия должна стать фундаментом противодействия коррупции. Антикоррупционная стратегия — это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях", — заметил Зеленский.

Также украинский гарант напомнил, что именно с лозунгом искоренения коррупции в стране он пришел в политику и уже во время его каденции произошла перезагрузка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возвращена уголовная ответственность за незаконное обогащение, внедрен механизм гражданской конфискации имущества и начата работа Высшего антикоррупционного суда.

"Однако этого недостаточно. Общество ожидает системных и скоординированных действий в предупреждении коррупции, эффективных результатов деятельности антикоррупционных органов Украины", — заключил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о неоднозначном законопроекте "об обличителях коррупции", который в обществе нередко называют "законом стукачей".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!