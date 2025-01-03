Зеленский срочно собирает ставку: какую проблему будут решать

Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский 3 января собирает ставку. Основная тема – обсуждение проблем вокруг формирования в 2024 году 155-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ: дезертирство, плохая организация обучения и хаос в комплектации и управлении. Главный редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает, что на ставке собираются обсуждать фактов, указанных в его расследовании. Официально о заседании ставки 3 января у Зеленского пока не сообщали, отмечает портал "Комментарии".

Зеленский, по данным Бутусова, должен 3 января созвать заседание ставки по проблемам 155-й бригады. Фото: Офис президента Украины

"Надеюсь, будут сделаны выводы и по другим 140-м, 150-м бригадам, и процесс формирования новых 150-х и уже и 160-х бригад будет остановлен", — пишет журналист.

Он надеется, что имеющихся в наличии новобранцев, вместо того, чтобы делать из них новые необстрелянные подразделения, немедленно направят на критические направления фронта для пополнения опытных и боеспособных бригад и батальонов, которые уничтожают больше всего оккупантов с наименьшими потерями.

"Надеюсь, что будет рассмотрен вопрос, почему Минстратегпром продолжает поставлять десятки тысяч бракованных мин в войска, и почему Минобороны и правоохранительные органы позволяют это делать. Это диверсия против украинских воинов со стороны министра (стратегических отраслей промышленности Германа) Сметанина", — сообщил Бутусов.

Также журналист хочет, чтобы руководство страны заметило героизм солдат и офицеров 155-и бригады, которые в сложившихся условиях и вопреки проблемам продолжают сражаться за Покровск. Он считает, что большинство бойцов "показали характер", и их действия в таких условиях заслуживают уважения и признания.

Кроме того, по словам Бутусова, внимания ставки требует сложная ситуация на Лиманском направлении. Журналист утверждает, что На отдельные участки фронта ВСУ бросают "тысячи необученных людей" в составе неопытных вновь сложившихся бригад, а опытные и боеспособные бригады полностью оставили без пополнения.

Портал "Комментарии" писал, что ГБР начало расследование, чтобы разобраться в проблемах при формировании 155-й бригады ВСУ, которые вызвали массовое самовольное оставление части (СОЧ) в этом подразделении. Бутусов в своем расследовании подсчитал, что до первого боевого выстрела, когда в ноябре 155 ОМБр была переброшена под Покровск, из нее сбежали более 1700 военных. В том числе — 50 человек во время обучения во Франции, что, по его словам, вызвало большой скандал. Ведь Франция обязалась обучить и вооружить бригаду (общий бюджет проекта — около 900 млн евро) и выполнила свои обязательства, о создании подразделения лично заявлял президент Эммануэль Макрон. Теперь у французских партнеров возникли вопросы о серьезности отношения Украины к войне.

Бутусов утверждает, что из-за хаоса и плохого управления 155 ОМБр понесла большие потери в первых же боях. А из-за отсутствия средств РЭБ, которыми подразделение почему-то не оснастили в нужных объемах, было потеряно много западной техники.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин отметил, что массовое СОЧ — не беда только 155 ОМБр, а типичная проблема многих новых бригад. Он утверждает, что из многих новосозданных бригад ВСУ массово сбегают военнослужащие, которых без боевого опыта отправляют на сложные направления.



