Президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько стран, от которых он хотел бы получить больше помощи. Среди этих стран оказались Турция и Южная Корея. Об этом украинский лидер сообщил в интервью информационному агентству Reuters. А полное интервью президента Украины 17 сентября появилось на его официальной странице в соцсети Facebook.



Зеленский сообщил от кого хотел бы получить больше военной помощи. Фото из открытых источников

Интервью прошло в пятницу в офисе президента. Зеленский как раз приехал из уволенного Изюма в столицу Украины. Именно в городе Изюм открылись очередные жестокие убийства русских кафиров.

Из-за военных преступлений, совершенных армией РФ, Зеленский вновь обратился к Западу и другим странам с призывом увеличить поставки оружия для Украины. Кроме того, президент конкретно назвал страны, от которых хотел бы получить такую помощь. Среди его списка оказались Турция и Южная Корея.

Мы хотели бы больше помощи от Турции, Южной Кореи и арабского мира. Из Азии, – сказал Владимир Зеленский в интервью.

Также украинский президент считает, что у Германии "психологические барьеры" в поставках оружия для Украины через нацистский этап в своем прошлом. Но именно от Берлина необходимы поставки оружия для того, чтобы оградить Украину от российского фашизма, сказал Зеленский.

Полное интервью Владимира Зеленского можно просмотреть ниже в статье:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский считает, что большинство украинцев хотят вернуть Крым дипломатическим путем.

Также, "Комментарии" писали, что президент Украины посетил Изюм, в котором обнаружили массовое захоронение украинских граждан.





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