logo

BTC/USD

20024.95

ETH/USD

1454.32

LTC/USD

57.33

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

39.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский сообщил от кого хотел бы получить больше военной помощи
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сообщил от кого хотел бы получить больше военной помощи

Зеленский назвал страны, от которых хотел бы получить больше оружия

сегодня, 06:00
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несколько стран, от которых он хотел бы получить больше помощи. Среди этих стран оказались Турция и Южная Корея. Об этом украинский лидер сообщил в интервью информационному агентству Reuters. А полное интервью президента Украины 17 сентября появилось на его официальной странице в соцсети Facebook.

Зеленский сообщил от кого хотел бы получить больше военной помощи

Зеленский сообщил от кого хотел бы получить больше военной помощи. Фото из открытых источников

Интервью прошло в пятницу в офисе президента. Зеленский как раз приехал из уволенного Изюма в столицу Украины. Именно в городе Изюм открылись очередные жестокие убийства русских кафиров.

Из-за военных преступлений, совершенных армией РФ, Зеленский вновь обратился к Западу и другим странам с призывом увеличить поставки оружия для Украины. Кроме того, президент конкретно назвал страны, от которых хотел бы получить такую помощь. Среди его списка оказались Турция и Южная Корея.

Мы хотели бы больше помощи от Турции, Южной Кореи и арабского мира. Из Азии, – сказал Владимир Зеленский в интервью.

Также украинский президент считает, что у Германии "психологические барьеры" в поставках оружия для Украины через нацистский этап в своем прошлом. Но именно от Берлина необходимы поставки оружия для того, чтобы оградить Украину от российского фашизма, сказал Зеленский.

Полное интервью Владимира Зеленского можно просмотреть ниже в статье:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Зеленский считает, что большинство украинцев хотят вернуть Крым дипломатическим путем.

Также, "Комментарии" писали, что президент Украины посетил Изюм, в котором обнаружили массовое захоронение украинских граждан.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/zelenskiy-alleges-torture-war-crimes-evidence-recaptured-northeast-2022-09-16/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!