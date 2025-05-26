Зеленский снова упрекнул Трампу за его слабость перед Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир тратит время на "диалог" с российским диктатором Владимиром Путиным, пока тот продолжает наносить удары по Украине без всякого военного смысла.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку России по Украине, состоявшуюся в ночь на 26 мая. По словам президента, Путин презирает мировых лидеров, стремящихся с ним держать "диалог", а вместо этого чувствует себя все более свободным в принятии решений по ударам по Украине.

"Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом, Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российского диктатора можно принудить к прекращению войны, однако для этого нужно давление партнеров, в том числе США во главе которых находится Дональд Трамп.

"Как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Только благодаря силе – силе Соединенных Штатов, силе Европы, силе всех уважающих жизнь наций – можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира", — добавил Зеленский.

Предыдущую массированную атаку России США долго не комментировали. Зеленский назвал молчание союзников, а особенно США фактором, поощряющим Путина. После этого появилась реакция Трампа, который заявил, что "Что, к черту, с ним произошло? Он убивает много людей", говоря о Путине.

Также в том же сообщении президент США упрекнул Зеленского: "Все, что выходит из его рта, вызывает проблемы, мне это не нравится" и призвал президента Украины "чтобы это прекратилось".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, что остановит Путина.

Также "Комментарии" писали, что в США сделали мрачный прогноз относительно конца Трампа.