Зеленский снова раскритиковал Виткоффа за распространение российских нарративов

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявления специального посланника президента США Стива Виткоффа о возможном включении украинских территорий в условия "мирного соглашения".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В ходе общения с журналистами 17 апреля украинский президент подчеркнул, что расценивает подобные высказывания как распространение российских нарративов.

"Считаю, что господин Виткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он – сознательно или бессознательно, я не знаю – распространяет российские нарративы", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина не признает временно оккупированные территории частью России, и эта позиция остается принципиальной. По словам главы государства, у посланника Трампа нет соответствующих полномочий для обсуждения таких вопросов.

"Поэтому вообще не понимаю, о чем он говорит. Мы все это слышали как бед господина Путина. Я не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах. Поэтому я серьезно к этому не отношусь", – добавил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио и Виткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже. В Париже стартовал второй раунд переговоров на высоком уровне между представителями США и европейскими союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Виткофф провели встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило издание The Guardian.

В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Виткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн. Перед началом переговоров Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего перешел на обсуждение ключевых международных вопросов с делегацией из США.