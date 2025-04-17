Зеленский снова раскритиковал Виткоффа за распространение российских нарративов

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявления специального посланника президента США Стива Виткоффа о возможном включении украинских территорий в условия "мирного соглашения".
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
В ходе общения с журналистами 17 апреля украинский президент подчеркнул, что расценивает подобные высказывания как распространение российских нарративов.
Президент отметил, что Украина не признает временно оккупированные территории частью России, и эта позиция остается принципиальной. По словам главы государства, у посланника Трампа нет соответствующих полномочий для обсуждения таких вопросов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио и Виткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже. В Париже стартовал второй раунд переговоров на высоком уровне между представителями США и европейскими союзниками. Государственный секретарь США Марко Рубио и советник Белого дома Стив Виткофф провели встречу с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщило издание The Guardian.В Елисейском дворце состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и представителем Белого дома Стивом Виткоффом. В переговорах также приняли участие министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро и дипломатический советник президента Эмманюэль Бонн. Перед началом переговоров Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего перешел на обсуждение ключевых международных вопросов с делегацией из США.
Новости